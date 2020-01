Sat.1 wirft "Nackt-Experiment" vorzeitig aus dem Programm

© Sat.1

Wegen der negativen Quoten-Entwicklung verzichtet Sat.1 auf die Ausstrahlung der letzten Folge von "No Body is perfect". Das "Nackt-Experiment" soll ausschließlich online gezeigt werden. Ein anderes Doku-Format muss kurzfristig einspringen.



29.01.2020 - 16:02 Uhr von Alexander Krei 29.01.2020 - 16:02 Uhr

Nach nur drei Folgen nimmt Sat.1 sein "Nackt-Experiment" vorzeitig wieder aus dem Programm. Das ursprünglich für kommende Woche geplante Staffel-Finale von "No Body is perfect" wird es nicht mehr zu sehen geben, stattdessen zeigt der Sender am Montag um 20:15 Uhr kurzerhand eine Folge von "Plötzlich arm, plötzlich reich - Das Tauschexperiment".

Der Grund für die Entscheidung liegt auf der Hand: Nach einem erfolgreichen Start mit fast 1,8 Millionen Zuschauern hatte die Sendung zuletzt die Hälfte davon eingebüßt. Am vergangenen Montag zählte "No Body is perfect" gerade mal noch 880.000 Zuschauer. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil zum zweiten Mal in Folge bei weniger als fünf Prozent. Gegenüber "Bild" erklärte eine Sendersprecherin, dass die noch ausstehende Folge zeitnah bei Joyn verfügbar sein wird.

Den Fokus wird man in Sat.1 derzeit aber ohnehin vor allem auf "Big Brother" legen: Die Realityshow startet eine Woche später am Montagabend in die neue Staffel - einen erfolgreich bespielten Sendeplatz kann der große Bruder damit also nicht übernehmen.

