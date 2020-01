Richard Gutjahr heuert bei Steingarts Media Pioneer an

© SWR/Carolin Saage

Prominenter Neuzugang im Team von Gabor Steingart: Künftig wird auch Richard Gutjahr für das Projekt Media Pioneer tätig sein. Zusammen mit Daniel Fiene wird der Journalist künftig durch das "Tech-Briefing" führen. Zudem fungiert er als Berater für Bewegtbild.



29.01.2020 - 18:28 Uhr von Alexander Krei 29.01.2020 - 18:28 Uhr

Neue Aufgabe für Richard Gutjahr: Der Blogger, freie ARD-Journalist und Kolumnist heuert bei Gabor Steingarts Media Pioneer an wird dort künftig als Experte und Co-Host durch das "Tech-Briefing" führen und über die großen Tech-Konzerne berichten. Darüber hinaus soll er die Redaktion als Berater für Bewegtbild unterstützen. Zusammen mit Daniel Fiene, der als Head of Audience Development bei Media Pioneer fungiert, wird Richard Gutjahr auch von der Technologie-Messe SXSW in Austin, Texas, berichten.





Fiene übernimmt von der zweiten Februar-Woche an die Koordination des "Tech-Briefing"-Newsletters und des Podcasts. Gutjahr hatte rund um den Jahreswechsel mit scharfer Kritik an BR-Intendant Ulrich Wilhelm im Zusammenhang mit massiven Anfeindungen ihm gegenüber für Schlagzeilen gesorgt (DWDL.de berichtete).

Ebenfalls im Podcast von Media Pioneer ist fortan Britta Weddeling zu hören, die früher Silicon-Valley-Korrespondentin des “Handelsblatts” war und heute als Chefredakteurin des Gründer-Festivals Bits & Pretzels fungiert. Darüber hinaus hat Media Pioneer zwei weitere Neuzuhänge präsentiert: Neuer Chefkorrespondent wird ab Mai Rasmus Buchsteiner, der aktuell für das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) arbeitet. Schon im April beginnt Alev Doğan als Chefreporterin. Derzeit ist sie politische Redakteurin bei der "Rheinischen Post".

