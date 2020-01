ProSieben versendet "Mein bester Streich" am Nachmittag

© ProSieben

Nachdem die Versteckte-Kamera-Show "Mein bester Streich" schon bei der Premiere im letzten Frühjahr nicht gut lief und mit Folge 2 im Herbst weiter abstürzte, versendet man eine dritte Ausgabe nun am Sonntagnachmittag.



30.01.2020 - 11:30 Uhr von Uwe Mantel 30.01.2020 - 11:30 Uhr

Während der Versteckte-Kamera-Klassiker "Verstehen Sie Spaß?" dem Ersten regelmäßig auch beim jüngeren Publikum hervorragende Quoten im deutlich zweistelligen Bereich beschert, konnte ProSieben mit "Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt" im vergangenen Jahr überhaupt nichts reißen. Die erste Folge blieb im Frühjahr mit nur 8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe schon sehr blass, eine zweite Folge sackte im Herbst am Samstagabend auf unter 6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Weniger als 700.000 Zuschauer schalteten überhaupt noch ein.

Eine dritte schon produzierte Folge wird es daher nun nicht mehr auf einen prominenten Sendeplatz schaffen. ProSieben versendet sie stattdessen am 16. Februar im Sonntagnachmittagsprogramm ab 15 Uhr - also auf einem Sendeplatz, den man sonst kostengünstig mit Wiederholungen füllt. In der neuen Folge sind unter anderem Ralf Zacherl, Monica Ivancan, Mimi Fiedler, Wayne Carpendale, Giovanni Zarella, Olivia Jones, Jürgen Milski, Ulf Kirsten, Mario Basler, Lilly Becker und Fabian Hambüchen mit von der Partie.

