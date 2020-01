MTV bringt sein "True Life Crime" auch nach Deutschland

© MTV

Auch MTV möchte die große Fangemeinschaft des True Crime ansprechen und hat dafür die Eigenproduktion "MTV True Life Crime" ins Leben gerufen. Diese startet Anfang März auch in Deutschland.



30.01.2020 - 13:58 Uhr von Kevin Hennings 30.01.2020 - 13:58 Uhr

Wie MTV bekannt gegeben hat, wird am Sonntag, dem 8. März die neue Eigenproduktion "MTV True Life Crime" ihre Deutschlandpremiere feiern. Host und Journalist Dometi Pongo wird wöchentlich um 21:05 Uhr dabei zu sehen sein, wie er ungelöste Verbrechen auflösen möchte.

So nimmt er in der ersten Folge den Fall der 19-jährigen Kenneka Jenkins ins Visier. Jenkins wurde in Chicago tot in einem Hotel-Kühlschrank gefunden, nachdem sie mit ihren Freunden feiern gewesen ist. Pongo möchte dafür sorgen, dass die Hinterlassenen nicht auf ewig mit ungeklärten Fragen leben müssen.

