"Milf oder Missy": Joyn wagt sich aufs Reality-Parkett

Joyn will dem Streaming-Konkurrent TV Now das Feld der Reality-Produktionen nicht kampflos überlassen und produziert nun erstmals selbst ein Format aus diesem Bereich. Mit "M.O.M - Milf oder Missy" will man dem Dating-Genre einen neuen Dreh geben.



31.01.2020 - 08:03 Uhr von Uwe Mantel 31.01.2020 - 08:03 Uhr

Während sich TV Now bei seinen Eigenproduktionen mit Ausnahme des von RTL Crime geerbten "M" bislang vor allem auf non-fiktionale Produktionen gestürzt hat, kamen die ersten Originals des Konkurrenten Joyn von ProSiebenSat.1 und Discovery bislang alle aus dem fiktionalen Bereich. Dass man das Reality-Feld aber nicht einfach den Kölnern überlassen will, machte Geschäftsführerin Katja Hofem schon vor einigen Monaten klar. Nun steht fest, mit welchem Format man den ersten Aufschlag in diesem Bereich macht.

Und auch Joyn setzt auf eines der angesagtesten Genres der letzten Jahre und bringt eine Datingshow an den Start. Dafür hat man tatsächlich nochmal einen neuen Dreh gefunden, den man so noch bei keinem anderen der zahlreichen Dating-Sendungen, die das deutsche Fernsehen bereits bereit hält, gesehen hat. In "M.O.M - Milf oder Missy" will man dabei der Frage nachgehen, welche Rolle das Alter beim Verlieben zweier Menschen spielt und was passiert, wenn sich unterschiedliche Generationen daten.

Anders als etwa beim "Bachelor" trifft dazu nicht ein Mann auf eine Gruppe von Frauen, sondern zwei: Ein 57-jähriger Senior und ein 28-jähriger Junior aus komplett unterschiedlichen Lebenswelten machen sich auf die Suche nach der Traumfrau. Sie treffen auf 14 Single-Ladys, die ebenfalls eine größere Alters-Spannbreite abdecken und zwischen 24 und 46 Jahren alt sind. Dabei sind alle Alterskonstellationen erlaubt. Kann also die erfahrene Frau respektive "Milf" beim jungen Mann punkten oder fühlt er sich eher zu einer der jüngeren "Missys" hingezogen? Und zählt für die Frauen eher der knackigere Körper des jüngeren Mannes, oder fühlen sie sich vielleicht doch eher zum charismatischen und erfolgreichen, aber älteren Geschäftsmann hingezogen?

Die Dreharbeiten für das neue Format sind bereits angelaufen, einen Starttermin für die zehn Folgen der ersten Staffel gibt es bislang noch nicht. Produziert wird "M.O.M - Milf oder Missy" von Constantin Entertainment.

