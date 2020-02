Sendetermin für "Unsere wunderbaren Jahre" steht fest

© WDR/UFA Fiction/Willi Weber

Mitte März wird es im Ersten den historischen Dreiteiler "Unsere wunderbaren Jahre" zu sehen geben. Der Film nach dem Roman von Peter Prange handelt von einer Familie, die in Nachkriegsdeutschland nach einer Perspektive sucht.



31.01.2020 - 16:08 Uhr von Alexander Krei 31.01.2020 - 16:08 Uhr

Das Erste wird seinen Dreiteiler "Unsere wunderbaren Jahre" im März ausstrahlen: Los geht es am Mittwoch, den 18. März um 20:15 Uhr. Die beiden weiteren Teile folgen am Samstag, den 21. März sowie am Mittwoch, den 25. März. Erzählt wird die Geschichte einer Familie, die im Nachkriegsdeutschland und in Zeiten des Wirtschaftswunders im beschaulichen Altena im Sauerland nach sich und ihrer möglichen Perspektive in Deutschland sucht.

Ausgangspunkt der Geschichte ist die Währungsreform 1948. Katja Riemann, Anna Maria Mühe, Elisa Schlott, Vanessa Loibl, Ludwig Trepte, David Schütter, Franz Hartwig, Hans-Jochen Wagner und Thomas Sarbacher spielen die Hauptrollen in der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Peter Prange. Produziert wird der Dreiteiler von UFA Fiction. Regie führt Elmar Fischer nach dem Drehbuch von Robert Krause und Florian Puchert.

Der Film erinnere "an eine Zeit und Geschehnisse, die sich in das kollektive Gedächtnis Deutschlands eingeprägt haben - deshalb aktuell und von besonderer Bedeutung bleiben", so WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn, der zugleich ARD-Fernsehfilmkoordinator ist. Der Dreiteiler zeige, "dass es die ARD mit ihren fiktionalen Erzählungen durchaus mit der immer stärker werdenden Konkurrenz durch verschiedenste Plattformen aufnehmen kann". Im März werden sich die Zuschauer dabei überzeugen können.

Peter Prange zeigte sich mit dem Ergebnis während der Dreharbeiten zufrieden: "Am Set sind mir die Augen übergelaufen. Das ist wie Spazierengehen in den eigenen Träumen", so der Autor der Romanvorlage.

