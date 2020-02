Motorvision Group führt eoTV nach der Insolvenz fort

© eoTV

Der vom ehemaligen ProSiebenSat.1-Manager Jürgen Hörner 2015 ins Leben gerufene Sender eoTV, der im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste, ist gerettet: Die Motorvision Group führt den Sendebetrieb fort und will den Sender breiter aufstellen



03.02.2020 - 10:31 Uhr von Uwe Mantel 03.02.2020 - 10:31 Uhr

2015 überraschte Jürgen Hörner, der mehr als 20 Jahre in Diensten von ProSiebenSat.1 stand, mit dem Start eines eigenen Free-TV-Senders: eoTV, das sich auf "European Originals", also europäische Filme und Serien spezialisierte. Im vergangenen Jahr ging dem Sender dann schließlich das Geld aus: Im Februar 2019 wurde Insolvenzantrag gestellt, im Mai wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Die SD-Verbreitung wurde wenig später eingestellt, der Sendebetrieb wurde von Insolvenzverwalter Henrik Brandenburg von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen in der Hoffnung auf einen neuen Investor aber fortgeführt.

Und der wurde nun tatsächlich gefunden: Die Motorvision Group, die auch den gleichnamigen Pay-TV-Sender betreibt, hat zum 1. Februar den Sendebetrieb von eoTV übernommen. Sie übernimmt im Rahmen eines Asset-Deals unter anderem die Markenrechte, Programmlizenzen, technisches Equipment sowie auch bestehende Mitarbeiter der EO Television GmbH. Anders als Motorvision TV bleibt eoTV weiterhin ein Free-TV-Sender.

Die Geschäfte führen wird künftig Raimund Köhler, der zugleich auch Geschäftsführer von Motorvision TV bleibt. Die reine Ausrichtung auf europäische Filme und Serien wird es aber nicht mehr geben. Man wolle die Programmstruktur von eoTV neu ausrichten und "um zusätzliche Programmfarben erweitern", heißt es in einer Mitteilung. Weitere Details dazu will man zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Raimund Koehler sagt zum Erwerb des Senders: "In der Vergangenheit haben Motorvision TV und eoTV bereits erfolgreich kooperiert und im Rahmen der ‚European Sportsnight‘ erfolgreich Reportagen sowie Rennserien wie die Isle of Man TT ausgestrahlt. Auf dieser Grundlage wollen wir aufbauen und gemeinsam mit unseren neuen Kollegen von eoTV den Zuschauern im deutschen Free- TV eine noch größere Programmvielfalt bieten. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits auf Hochtouren."

Jürgen Hörner, Gründer und Initiator: "Ich freue mich sehr, dass eoTV in der Motorvision Group ein neues Zuhause gefunden hat und wünsche Raimund Köhler viel Erfolg beim weiteren Ausbau des Free TV Geschäfts. Mein Dank gilt dem eoTV Team für die geleistete Aufbauarbeit und Herrn Brandenburg für die ausgesprochen konstruktive Zusammenarbeit der letzten Monate." Die Werbezeitenvermarktung erfolgt künftig inhouse unter der Führung von Andreas Schaefer. Der erklärt: "Dank eoTV können wir unsere Reichweite auf dem deutschen Fernsehmarkt weiter ausbauen und unseren Partnern neue, spannende Werbeumfelder anbieten. Wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen und Kooperationen."

