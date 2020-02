© Bertelsmann

Bertelsmann erweitert sein Group Management Committee, und damit die erste Führungsriege des Konzerns unterhalb des Vorstands, um zwei neue Personen. Einer von ihnen kommt von der RTL Group und ist dort derzeit stellvertretender Vorstandsboss.



03.02.2020 - 12:42 Uhr von Timo Niemeier 03.02.2020 - 12:42 Uhr

Das Group Management Committee von Bertelsmann (GMC) zählt künftig 18 Personen. Mit Elmar Heggen und Dirk Kemmerer hat der Medienkonzern nun zwei weitere Personen in das Führungsteam berufen. Das GMC berät den Bertelsmann-Vorstand in Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung sowie in anderen konzernübergreifenden Themen.

Elmar Heggen arbeitet im weit verzweigten Konzern als Chief Operating Officer (COO) und Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der RTL Group. Dirk Kemmerer ist Chief Executice Officer (CEO) der Bertelsmann Printing Group. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Elmar Heggen und Dirk Kemmerer sind seit vielen Jahren sehr erfolgreich für Bertelsmann tätig. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit im GMC. Elmar Heggen bringt die Perspektiven der RTL Group als größtem und ertragsstärkstem Unternehmensbereich von Bertelsmann ein. Er hat wichtige Aufgaben im Rahmen der neuen Führungsstruktur der RTL Group übernommen und kümmert sich um das internationale Broadcasting-Geschäft. Dirk Kemmerer treibt maßgeblich die Neuausrichtung des Druckbereichs von Bertelsmann voran. Mit ihm als Vertreter der Bertelsmann Printing Group sind nun auch wieder die CEOs aller Unternehmensbereiche im GMC vertreten." Heggen kam im Jahr 2000 als Vice President Merger & Acquisitions zur RTL Group nach Luxemburg. Er ist seit Januar 2006 Mitglied des Vorstands der RTL Group und seit dem 1. Oktober 2006 CFO und Leiter des Corporate Center der RTL Group. Seit Januar 2018 ist er zusätzlich Deputy CEO der RTL Group und seit August 2019 in der neu geschaffenen Position des COO tätig. Kemmerer wechselte 2002 als Kundenmanager zu Arvato, wo er in den Folgejahren in unterschiedlichen Führungspositionen im In- und Ausland erfolgreich tätig war. Im Jahr 2017 wechselt er mit der von ihm verantworteten Geschäftseinheit Digital Marketing in die Bertelsmann Printing Group und übernahm 2018 als CEO die Verantwortung für die Offsetdruckerei Mohn Media. Seit April 2019 ist er zudem CEO der Bertelsmann Printing Group. Neben Heggen und Kemmerer gehören unter anderem auch Bernd Reichart (CEO Mediengruppe RTL), Thomas Rabe (CEO Bertelsmann und RTL Group) und Julia Jäkel (CEO Gruner + Jahr) dem GMC an.

