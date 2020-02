Deluxe Music jetzt auch nachts durchgängig mit Musikvideos

© Deluxe Music

Beim Spartensender Deluxe Musik setzt man jetzt auch in der Nacht durchgängig auf Musikvideos, außerdem beginnt die "Morning Show" eine Stunde früher als bislang. Die "Nightflights" verschwinden dagegen aus dem Programm.



03.02.2020 - 14:18 Uhr von Timo Niemeier 03.02.2020 - 14:18 Uhr

Deluxe Music hat eine Änderung seines Nachtprogramms angekündigt. Ab sofort setzt man zwischen 1 und 6 Uhr durchgängig auf Musikvideos, die die bisherigen "Nightflights" ersetzen. Die Flüge über Metropolregionen aus der ganzen Welt mit unterlegter Chill-Out-Musik fallen damit weg. Darüber hinaus hat Deluxe Music angekündigt, dass die "Morning Show" künftig schon um 5 Uhr startet und damit eine Stunde früher als bislang.

Der gesamte Zeitraum zwischen 1 und 8 Uhr ist bei Deluxe Music außerdem werbefrei. Stephan Schwarzer, Contentverantwortlicher des Senders, sagt: "2019 war ein tolles Jahr mit einem neuen Spitzenwert von 4 Millionen Zuschauern am Tag – eine Steigerung um 1,2 Millionen Zuschauer gegenüber unserem bislang besten Tag. Zudem konnten wir besonders bei den jungen Fernsehzuschauern zwischen 18 und 34 Jahren mit 0,9 Prozent Marktanteil deutlich zulegen. Das macht ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an neuen Formaten, einem Ausbau unserer Partnerschaften und der Erweiterung unseres Musikportfolios. Die Neuerungen im Nachtprogramm sind der Startschuss für eine deutliche Erweiterung unserer Musikangebote über alle Kanäle in 2020."

