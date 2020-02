Sky Gruppe will bis 2030 klimaneutral arbeiten

© Sky

Die Sky Gruppe hat angekündigt, bis zum Jahr 2030 klimaneutral arbeiten zu wollen. Schon heute werden einige Formate "grün" produziert, nun soll diese Strategie deutlich ausgeweitet werden. Wie man das Ziel erreichen will…



04.02.2020 - 08:26 Uhr von Timo Niemeier 04.02.2020 - 08:26 Uhr

Auf seine "grünen Produktionen" ist Sky hierzulande immer stolz gewesen, darunter zählten unter anderem "Master Chef", aber auch die Serie "Acht Tage". Nun hat die Sky Gruppe angekündigt, bis 2030 komplett klimaneutral arbeiten zu wollen. Das heißt, bis dahin werde man netto null CO2 Emissionen produzieren. Dieses Ziel umfasst Emissionen die von Nutzern der Sky Produkte, Sky Lieferanten weltweit und durch das eigene Business verursacht werden.

Um klimaneutral zu werden, werden künftig alle Sky Originals emissionsfrei produziert. Darüber hinaus sollen technische Produkte energieeffizienter werden und man will weltweit nachhaltige Film- und TV-Studios aufbauen - dazu gehören auch die vor wenigen Wochen angekündigte Studios auf dem Gelände der Elstree Studios in Großbritannien (DWDL.de berichtete). Zudem soll der Fuhrpark des Konzerns auf eine Null-Emissions-Fahrzeugflotte umgestellt werden. Falls doch mal Emissionen anfallen, will man Bäume, Mangroven und Seegras pflanzen lassen, um diese zu absorbieren.

Die Sky Gruppe wird ihre Ziele durch das SBTi (Science-Based Target Initiative) validieren lassen und ihren CO2-Fußabdruck veröffentlichen. Devesh Raj, Chief Executive Officer Sky Deutschland, sagt dazu: "Jeder Einzelne kann einen Beitrag zum Schutz unseres Klimas leisten. Mit Sky Zero nehmen wir die Verantwortung unseres Unternehmens für unsere Umwelt und eine lebenswerte Zukunft an. Es ist notwendig künftig über Grenzen hinweg und mit allen Teilen unserer Gesellschaft, unserer Regierung und unserer Wirtschaft zusammenzuarbeiten und an einem Strang zu ziehen. Gemeinsam haben wir eine Chance die Klimakrise zu bewältigen."

Die Sky Gruppe will mit ihren Maßnahmen nach eigenen Angaben erreichen, dass sich der globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius begrenzt. Um die Botschaft auch an die Kunden zu bringen, wirbt man künftig verstärkt mit dem Slogan #GoZero. Verbreitet wird dieser über "alle Kanäle und Programmierungen", heißt es von Sky.

