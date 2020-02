"Der Überfall": UFA Fiction dreht neue Serie fürs ZDF

© UFA

UFA Fiction arbeitet unter dem Titel "Der Überfall" an einer neuen Serie für das ZDF, inzwischen hat man auch schon eine stattliche Förderungssumme eingestrichen. Worum es geht und wer hinter dem Projekt steht…



05.02.2020 - 12:28 Uhr von Timo Niemeier 05.02.2020 - 12:28 Uhr

In wenigen Tagen startet im ZDF die zweite Staffel "Bad Banks", aber auch neben dieser Serie hat das ZDF in den vergangenen Jahren im High-End-Bereich stark zugelegt und neue Produktionen auf Sendung geschickt. Nun arbeitet auch UFA Fiction an einem neuen Projekt für die Mainzer. Die Produktionsfirma verantwortet für den Sender eine Serie mit dem Titel "Der Überfall".

Sechs Folgen sollen entstehen und abgebildet werden dann sechs Tage. Erzählt wird anhand eines gescheiterten Überfalls und dessen schicksalhafter Kettenreaktion, wie wir um Existenz, Identität und Status in einer zunehmend komplexen und bedrohlichen Welt kämpfen. Als Regisseur ist Stephan Lacant mit an Bord, er wird die Folgen nach Drehbüchern von Stefan Kolditz und Katja Wenzel inszenieren. Zuletzt hat UFA Fiction auch schon einige Förderungen für die Serie eingesammelt. So hat man von FFF Bayern 300.000 Euro Produktionsförderung erhalten, das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert "Der Überfall" sogar mit 500.000 Euro.

Teilen