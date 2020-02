Politbeben in Thüringen: Sondersendungen bei ARD und ZDF

© ARD

Völlig überraschend wurde am Mittwoch Thomas Kemmerich von der 5-Prozent-Partei FDP zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens gewählt - mit den Stimmen der AfD. Am Abend gibt es einen "Brennpunkt" und ein "ZDF Spezial"



05.02.2020 - 15:26 Uhr von Uwe Mantel 05.02.2020 - 15:26 Uhr

Dass die Mehrheitsverhältnisse in Thüringen schwierig sind, war bekannt - trotzdem war man davon ausgegangen, dass im dritten Wahlgang, in dem die einfache Mehrheit reicht, der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow von den Linken wiedergewählt werden würde. Um so größer die Überraschung, als plötzlich Thomas Kemmerich von der FDP mit einer Stimme Mehrheit dastand - gewählt mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD.

Die Empörung in anderen Parteien ist nun groß, von einem "Dammbruch" ist die Rede, auch innerhalb von FDP und CDU gibt's Kritik. Um die aktuellen Ereignisse in Thüringen zusammenzufassen, gönnt sich die ARD am Montagabend etwas Extra-Zeit und hat um 20:15 Uhr im Anschluss an die "Tagesschau" einen "Brennpunkt" zum "Politischen Beben in Thüringen" angekündigt. Moderieren wird Gunnar Breske. Die Vorberichterstattung zum DFB-Pokalspiel beginnt somit 10 Minuten später.

Auch das ZDF nimmt im Anschluss an seine "heute"-Nachrichten ein "ZDF spezial" ins Programm. 15 Minuten lang geht's dort ab 19:20 Uhr um den "politischen Paukenschlag in Thüringen". Moderieren wird Matthias Fornoff. Die Serie "Blutige Anfänger" verchiebt sich auf 19:35 Uhr, "Der Kommissar und das Meer" beginnt wie alle weiteren Primetime-Sendungen zehn Minuten später. Ab 22:25 Uhr gibt es übrigens noch ein weiteres "ZDF Spezial" zum Kampf gegen das Coronavirus.

