ARD steigt bei Burdas Medienpreis "Bambi" aus

Nach der Goldenen Kamera endet womöglich auch die Geschichte der Bambi-Verleihung - zumindest im TV. Nach DWDL.de-Informationen beendet die ARD die Zusammenarbeit mit Hubert Burda Media. Dort erklärt man, die Marke Bambi werde es in jedem Fall weiterhin geben.



06.02.2020 - 16:40 Uhr von Thomas Lückerath 06.02.2020 - 16:40 Uhr

Erst trennte sich das ZDF von der „Goldenen Kamera“, jetzt also die ARD von der „Bambi“-Verleihung. Seit Jahren standen die öffentlich-rechtlichen Sender immer wieder in der Kritik, mit den beiden Shows Werbeveranstaltungen von Verlagen zu übertragen - und das mit Rundfunkbeiträgen. Zuletzt über die Jahre gesunkenen Einschaltquoten der Preisverleihungen dürften die Entscheidungen hier wie dort erleichtert haben.

Auch inhaltlich waren sowohl Goldene Kamera als auch Bambi-Verleihung zuletzt immer wieder Gegenstand von Kritik. Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und das Team von "Circus Halligalli" gewannen für ihre Enthüllung der Käuflichkeit der Goldenen Kamera sogar einen Grimme-Preis. Bei Burdas Bambi sorgte vor einigen Jahren insbesondere der "Integrationsbambi" für Bushido für Kritik.

Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de war am Donnerstagnachmittag die ARD zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Burda-Verlag erklärte, dass es den "Bambi" immer geben werde, unabhängig davon, wie sich die ARD hinsichtlich der weiteren Ausstrahlung entscheide. "Bambi funktioniert als starke, populäre und kanalunabhängige Marke mit und ohne TV. Bambi ist eine multimediale journalistische Plattform, die würdigt, was den Menschen wichtig ist." Nach Verlagsangaben habe die Verleihung 2019 über sieben Milliarden Medienkontakte erzielt und sei in über 30.000 Medienberichten thematisiert worden.

Verleihungen für Leistungen im Fernsehen werden ARD und ZDF unterdessen aber auch weiterhin übertragen. Sie gehören zusammen mit RTL und Sat.1 zum Stifterkreis des Deutschen Fernsehpreises, der ab diesem Jahr wieder turnusmäßig von den vier Sendern als Live-Event übertragen wird. In diesem Jahr ist RTL an der Reihe.

