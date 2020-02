Zweite "Hotel Verschmitzt"-Staffel läuft später

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

RTL hat angekündigt, die zweite Staffel von "Hotel Verschmitzt" ab Ende Februar zu zeigen. Die neuen Ausgaben laufen allerdings etwas später als bislang. Außerdem bei RTL: Jenke experimentiert wieder und man blickt auf die größten "DSDS"-Castingmomente zurück.



06.02.2020 - 16:13 Uhr von Timo Niemeier 06.02.2020 - 16:13 Uhr

Die erste Staffel des Comedy-Formats "Hotel Verschmitzt" ist im Winter 2018 mit durchschnittlich 15,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein schöner Erfolg für RTL gewesen. Auf dem Sendeplatz am Samstag um 22:30 Uhr hatte man durch den immer starken Vorlauf aber auch leichtes Spiel. Nun hat RTL die zweite Staffel in Aussicht gestellt: Die neuen Ausgaben sind ab dem 29. Februar beim Sender zu sehen.

Anders als bei Staffel eins müssen sich die Fans des Formats aber auf einen etwas späteren Sendeplatz einstellen. So geht "Hotel Verschmitzt" künftig immer erst gegen 23:40 Uhr auf Sendung. Zuvor zeigt man neben "DSDS" auch noch neue Ausgaben von "Take Me Out". Der Vorlauf dürfte also auch künftig sehr gut sein und RTL verzichtet bald bis nach Mitternacht auf Wiederholungen. Neben "Hotel Verschmitzt" hat RTL nun auch ein neues "Jenke-Experiment" angekündigt. Am 2. März beschäftigt sich Jenke von Wilmsdorff um 20:15 Uhr mit der Frage, wie viel Fleisch wir im Jahr 2020 überhaupt noch essen müssen. Teil der Sendung ist auch wieder ein Selbstversuch: Zwei Wochen lang isst der Journalist fast ausschließlich Fleisch, danach ernährt er sich 14 Tage lang vegan, immer flankiert von Leistungstests. Außerdem begleitet er ein Mastschwein. Einen Tag später, am 3. März, zeigt RTL zur besten Sendezeit "Die größten DSDS-Casting-Momente aller Zeiten". Geplant ist ein Recycling der "besten, witzigsten und emotionalsten" Castings der vergangenen 17 Jahre. Gut möglich also, dass es ein Wiedersehen mit dem Fickfrosch oder anderen Absurditäten geben wird.

Teilen