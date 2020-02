Karneval muss warten: ARD zieht "Hart aber fair" vor

© WDR/Klaus Görgen

Nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer ändert Das Erste am Montagabend sein Programm. Nach einem "Brennpunkt" geht "Hart aber fair" schon um 20:30 Uhr auf Sendung. "Wider den tierischen Ernst" wird verschoben



10.02.2020 - 14:30 Uhr von Uwe Mantel 10.02.2020 - 14:30 Uhr

Am Montag kündigte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer an, die Kanzlerkandidatur nicht mehr anzustreben und den Parteivorsitz im Lauf des Jahres abzugeben. Und nachdem die Polittalks in den letzten Tagen schon so gefragt waren wie lange nicht, gibt's nun also auch am heutigen Montag viel zu besprechen. Die ARD hat sich daher entschieden, nicht nur um 20:15 Uhr einen "Brennpunkt" einzuschieben, sondern auch "Hart aber fair" direkt im Anschluss, also um 20:30 Uhr, auf Sendung zu schicken. Titel der "Hart aber fair"-Ausgabe ist nun "Jetzt auch die CDU - Stürzt die nächste Regierungspartei ins Chaos?". Die genaue Gästekonstellation ist noch nicht bekannt.

Ursprünglich sollte Frank Plasberg, der nach einer krankheitsbedingten Pause heute wieder vor die Kamera zurückkehrt, erst um 22:45 Uhr auf Sendung gehen, weil für die Primetime die Übertragung der Karnevalsveranstaltung "Wider den tierischen Ernst" geplant war. Angesichts der heutigen Ereignisse müssen die Karnevalisten nun bis 22 Uhr warten und gehen erst im Anschluss an die "Tagesthemen" auf Sendung, die auf 21:30 Uhr vorgezogen werden.

Anne Will hatte am Sonntag 4,4 Millionen Zuschauer und damit so viele wie zuletzt im März 2018 und erzielte selbst beim jüngeren Publikum einen zweistelligen Marktanteil. Auch Maybrit Illner spürte das deutlich erhöhte Interesse und talkte in der vergangenen Woche vor 3,6 Millionen Zuschauern. Das war die höchste Reichweite seit Sommer 2016.

