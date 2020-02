Sicherheitskonferenz: Leonine macht YouTube-Interviews

© Leonine / YouTube

Auch in diesem Jahr werden wieder mehrere YouTuber Interviews mit Teilnehmern der Münchner Sicherheitskonferenz führen. Um die Umsetzung kümmert sich diesmal Leonine, nachdem zuletzt noch Studio71 die Produktion verantwortete.



10.02.2020 - 18:26 Uhr von Alexander Krei 10.02.2020 - 18:26 Uhr

Im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz werden auch in diesem Jahr wieder führende Teilnehmer von drei YouTubern interviewt. Leeroy Matata, der den Kanal "Leeroy will's wissen" betreibt, Ana Kasparian sowie Enrique Fonseca sollen insgesamt 15 Interviews führen, die diesmal in einer eigens dafür eingerichteten Lounge von Leonine in Zusammenarbeit mit der Sicherheitskonferenz und mit technischer Unterstützung von YouTube produziert werden. Im vorigen Jahr hatte noch Studio71 das Projekt verantwortet (DWDL.de berichtete).

Geplant ist, die Videos auf dem YouTube-Kanal #yourMSC sowie auf den eigenen Kanälen der YouTuber zu sehen sein werden, die es zusammen auf mehr als acht Millionen Abonnenten bringen. Daneben werden die drei Fragensteller in Reportagen hinter die Kulissen der Sicherheitskonferenz blicken sowie in Live-Diskussionen an allen drei Konferenztagen das Geschehen zusammenfassen. Unterstützt werden sie von einem "Team aus erfahrenen Journalisten", wie es heißt.

Das Augenmerk liege auf einer "seriösen, journalistisch fundierten und zielgruppengerechten Berichterstattung für eine junge Generation", so Leonine. Wen die YouTuber interviewen werden, ist noch nicht bekannt. Im vorigen Jahr zählten unter anderem Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, Madeleine Albright und Jens Stoltenberg zu den Gesprächspartnern. Die Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 14. bis 16. Februar statt.

Teilen