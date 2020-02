Serien-Event zum Geburtstag: Comeback für "CSI"?

© RTL/CBS

20 Jahre, nachdem der Siegeszug von "CSI" begann, arbeitet CBS offenbar an einem Comeback des einstigen Quoten-Hits in Form einer Miniserie. Offenbar soll auch Hauptdarsteller William Petersen wieder mit dabei sein. Noch fehlt jedoch die Bestätigung.



11.02.2020 - 09:56 Uhr von Alexander Krei 11.02.2020 - 09:56 Uhr

20 Jahre nach Ausstrahlung der ersten Folge könnte "CSI" auf den Bildschirm zurückkehren. Wie der Branchendienst "The Hollywood Reporter" erfahren hat, befindet sich der US-Fernsehsender CBS derzeit in Gesprächen mit Serienschöpfer Anthony Zuiker sowie Jerry Bruckheimer und dem Kreativ-Team, um die Serie in Form eines Events mit begrenzter Folgenzahl auf den Bildschirm zurückzubringen.

Sowohl CBS als auch Vertreter von Jerry Bruckheimer Television wollten sich zu den Spekulationen nicht äußern - was freilich nicht bedeutet, dass das Projekt nicht zustandekommt. Vielmehr scheinen alle Seiten aktuell noch in Verhandlungen zu stecken. Die Planungen sind aber offenbar schon recht weit vorangeschritten: So berichten diverse US-Quellen, dass das Serien-Revival in Las Vegas spielen soll und damit an jenem Ort, an dem alles begann.

Demnach soll auch Schauspieler William Petersen, der neun Jahre lang die Hauptrolle des Gil Grissom bei "CSI" spielte, in der Miniserie wieder mit dabei sein. Die Drehbücher sollen von Jason Tracey ("Elementary" geschrieben werden. Seit dem Jahr 2000 entstanden 15 Staffeln von "CSI" mit mehr als 300 Folgen, auch die Ableger "CSI: Miami" und "CSI: NY" wurden schnell zu großen Quoten-Erfolge für CBS. Zuletzt versuchte es der Sender 2015 mit "CSI: Cyber" an einem Spin-Off, das jedoch nach zwei Staffeln eingestellt wurde.

Auch in Deutschland verzeichneten die "CSI"-Serien bei RTL und Vox über viele Jahre hinweg Spitzen-Quoten. An einem Comeback des TV-Hits dürfte also auch hierzulande Interesse bestehen.

Teilen