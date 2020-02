"Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" bald samstags?

© FAZ

Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" ("FAS") könnte bald nicht mehr sonntags, sondern dauerhaft am Samstag erscheinen. Noch im ersten Halbjahr dieses Jahres will man den neuen Erscheinungstag testen.



11.02.2020 - 13:07 Uhr von Timo Niemeier

Wenn es nur nach dem Tag der Erscheinung geht, müsste die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" künftig vielleicht "Frankfurter Allgemeine Samstagszeitung" heißen. Wie der Verlag der "FAZ" nun nämlich gegenüber "Meedia" bestätigt hat, wird man für die Sonntagszeitung einen neuen Erscheinungstag testen: eben den Samstag. Der Test soll noch im ersten Halbjahr 2020 beginnen. Wann genau ist aber noch nicht bekannt.

"Die FAZ plant, im Rahmen eines mehrstufigen regionalen Markttests die Akzeptanz des Erscheinungstages Samstag für die ‘Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung’ zu testen. Der Markttest soll im ersten Halbjahr 2020 starten", so eine Verlagssprecherin gegenüber "Meedia". Die am Test teilnehmenden Leser würden durch den neuen Erscheinungstag die Möglichkeit haben, die "FAS" über das gesamte Wochenende zu lesen, so die Sprecherin weiter. "Gleichzeitig läge die ‘FAS’ im Testgebiet bereits samstags im Handel und wäre damit an mehr Verkaufsstellen und deutlich länger verfügbar."

Der Grund für den Test ist laut "FAZ"-Verlag das schwache Vertriebsnetz und die für viele Verlage immer größer werdenden Probleme, ihre Zeitungen auch tatsächlich zu den Lesern zu bringen. Vor allem die Sonntagszeitungen haben dieses Problem. Fernab der Großstädte wird die Zeitungszustellung für Verleger langsam aber sicher zu einer echten Herausforderung.

Spannend ist der Test des neuen "FAS"-Erscheinungstag aber auch für die reguläre Ausgabe der "FAZ", die ja auch am Samstag erscheint. Leser würden dann samstags je eine Ausgabe von "FAZ" und "FAS" erhalten - hier stellt sich die Frage nach einer möglichen Kannibalisierung. "FAZ"-Chef Thomas Lindner geht aber offensichtlich nicht von einem solchen Effekt aus.

