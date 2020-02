Alexander Klaws wird neuer Moderator von "DSDS"

© Alexander Klaws

Überraschende Personalie bei "Deutschland sucht den Superstar": Die Live-Shows der aktuellen Staffel werden nicht mehr von Oliver Geissen moderiert. Stattdessen holt RTL nach DWDL.de-Informationen den ersten Gewinner von "DSDS" zur Show zurück.



12.02.2020 - 00:00 Uhr von Thomas Lückerath 12.02.2020 - 00:00 Uhr

12,8 Millionen Zuschauer sahen im März 2003 seinen Sieg: Siebzehn Jahre nachdem sich Alexander Klaws im Finale der allerersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gegen Juliette Schoppmann durchsetzte, kehrt der heute 36-Jährige zurück zur von UFA Show & Factual produzierten RTL-Castingshow und wird nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de die Moderation der Live-Shows der gerade schon laufenden 17. Staffel übernehmen, die nach den Casting-Sendungen jetzt in die Recall-Phase geht, bevor dann jene Live-Shows folgen.



Klaws wird damit Nachfolger von Oliver Geissen, der "Deutschland sucht den Superstar" seit 2015 fünf Staffeln lang moderierte und am Montag mit der neuen Daytime-Show "Kitsch oder Kasse" gestartet ist. Zuvor moderierte übrigens Nazan Eckes zwei Staffeln "DSDS", eine davon zusammen mit Raul Richter. Von 2006 bis 2012 war Marco Schreyl Moderator der Castingshow, zwei Staffeln davon zusammen mit Tooske Ragas. Auf Sendung ging die deutsche Version des britischen Formats "Pop Idol" - inzwischen aber deutlich vom Original abgewandelt - im Jahr 2002 mit Michelle Hunziker und Carsten Spengemann.

Insbesondere bei seinen Castingshows hat RTL über die Jahre immer mal wieder interessante, weil unerwartete Besetzungen gewählt. Die einzige Staffel "DSDS Kids" wurde einst moderiert von Daniel Aßmann (heute im WDR Fernsehen zuhause) und die kurzzeitig als große Hoffnung gefeierte Castingshow "Rising Star" präsentierte 2014 Rainer Maria Jilg (heute Moderator von "Planet Wissen", ARD). In beiden Fällen, sei ergänzt, waren nicht die Moderationen Schuld daran, dass es keine Fortsetzung gab.Mit Alexander Klaws kommt jetzt ein neuer Moderator, bei dessen "DSDS"-Sieg manche Kandidaten der aktuellen 17. Staffel des RTL-Formats nicht einmal geboren waren. Während diese damit beschäftigt waren aufzuwachsen, hat Alexander Klaws nach seinem "DSDS"-Sieg mehrere Alben veröffentlicht. Nach einer Musical-Ausbildung widmete sich Klaws in den vergangenen 14 Jahren in zahlreichen Musicals spielte, darunter dreieinhalb Jahre lang die Hauptrolle in "Tarzan". In der früheren Sat.1-Telenovela "Anna und die Liebe" spielte er eine der Hauptrollen. 2014 nahm er als Kandidat bei "Let's dance" teil und gewann mit seiner Tanzpartnerin Isabel Edvardsson. Die Moderation einer großen Show ist für Klaws hingegen Neuland.