Sat.1 baut um: "Genial daneben" verlässt den "Fun-Freitag"

© Sat.1/Willi Weber

Wenn sich "Genial daneben" im März auf dem Bildschirm zurückmeldet, dann wird das Comedy-Quiz nicht mehr am Freitagabend zu sehen sein. Die Erstausstrahlungen erfolgen künftig im Anschluss an "The Voice Kids" - und damit erst zu später Stunde.



12.02.2020 - 08:25 Uhr von Alexander Krei 12.02.2020 - 08:25 Uhr

Neuer Sendeplatz für "Genial daneben": Nachdem die Comedy-Rateshow mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning seit dem Comeback auf wechselnden Sendeplätzen im Rahmen des sogenannten "Fun-Freitags" zu sehen war, wandert die Produktion von Constantin Entertainment im Frühjahr auf den Sonntag.

Wie Sat.1 inzwischen bestätigt hat, laufen neue Folgen von "Genial daneben" vorübergehend sonntags um 23:00 Uhr und damit im Anschluss an "The Voice Kids". Die Ausstrahlung der Staffel erfolgt ab dem 1. März. Eine Woche zuvor ist Hugo Egon Balder auf diesem Sendeplatz bereits mit einer noch ausstehenden Folge der Retro-Show "Was für ein Jahr" zu sehen, die zuletzt freitags um 20:15 Uhr mit Marktanteilen um sieben Prozent in der Zielgruppe kein großer Erfolg gewesen ist.

Ein Wiedersehen mit "Genial daneben - Das Quiz" ist derweil fest eingeplant. Aktuell entstehen bereits neue Folgen der Vorabend-Show, die seit dieser Woche jedoch vorübergehend ihren Platz zugunsten von "Big Brother" räumen muss. Ob Balder und seine Ratefüchse dadurch den dringend nötigen Rückenwind erhalten können, wird sich in einigen Monaten zeigen.

Bis dahin wird Hugo Egon Balder allerdings erst mal seinen 70. Geburtstag feiern. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Sat.1 dem Entertainer in Form einer Spezial-Ausgabe von "Genial daneben" gratulieren wird. Der Titel: "Senil daneben".

Teilen