Mark Specht erhält Verantwortung für 14 weitere Länder

Mark Specht, der bei ViacomCBS bislang schon das Sendergeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz leitet, verantwortet künftig zusätzlich auch vierzehn weitere Regionen in Zentral- und Osteuropa.



Mark Specht erhält bei ViacomCBS Networks International einen erweiterten Verantwortungsbereich. Neben der DACH-Region ist er künftig als General Manager zusätzlich für vierzehn weitere Regionen in Zentral- und Osteuropa zuständig, daunter die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Er soll die Aktivitäten in diesen Märkten besser aufeinander abstimmen und so "neue geschäftliche Möglichkeiten erschließen", wie es in einer Mitteilung heißt. Specht ist seit 2010 für Viacom tätig, seit 2014 war er General Manager für die DACH-Region.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mark jemanden mit dieser Aufgabe betrauen, der in seiner Region konstant gute Ergebnisse erzielt und hervorragende Fähigkeiten als Manager bewiesen hat", so Raffaele Annecchino, President, ViacomCBS Networks Europe, Middle East, Africa & Asia. "Diese neue Struktur wird uns in die Lage versetzen, unsere Aktivitäten effektiv zu koordinieren und zu optimieren und gleichzeitig einen glokalen Ansatz zu fördern, der das lokale Markt-Know-how noch besser zur Geltung bringt."

Mark Specht selbst sagt: "Es ist ein Privileg, diese Rolle angeboten zu bekommen und diese großartigen Regionen zu leiten. Ich bin entschlossen, die Erfahrungen und das Fachwissen der einzelnen Märkte eng miteinander zu verzahnen, um unser bestehendes Geschäft zu stärken und um neue Möglichkeiten zu erweitern."

