"ADAC-Reisemagazin" erscheint mit neuem Konzept

Nachdem im vergangenen Jahr verkündet wurde, dass zukünftig die Motor-Presse Stuttgart das "ADAC-Reisemagazin" verantworten wird, ist der Wechsel nun auch für die Leser sichtbar. Am Donnerstag erscheint die erste Ausgabe in neuem Gewand.



12.02.2020 - 14:44 Uhr von Kevin Hennings 12.02.2020 - 14:44 Uhr

Bereits seit Anfang des Jahres läuft das "ADAC-Reisemagazin" unter der Flagge der Motor-Presse Stuttgart, die jüngst Vermögenswerte der ADAC Medien und Reise GmbH erworben hat. Am Donnerstag erscheint das Magazin nun zum ersten Mal in neuer Aufmachung und anders strukturiertem Inhalt. "Anderer Look, mehr Reiseziele und prominente Guides" lautet das Motto. Das neue "ADAC-Reisemagazin" soll sechsmal jährlich in den Handel kommen, umfasst 148 Seiten und kostet 8,95 Euro.

"Das Thema Reisen bedeutet für uns, es in einer großen Vielfalt abzubilden, das Besondere zu erleben und zu genießen", sagt Chefredakteur Diddo Ramm, der das Magazin mit seiner Hamburger Agentur Relevance für das Special-Interest-Medienhaus produziert. Für den Neustart hat sich Ramm Redaktionsleiter Olfa Heise, Buchautorin Kirsten Rick und Autor Uwe Killing ins Team geholt.

Die Zugänge zu Destinationen, Kultur- und Naturerlebnissen sollen sich sowohl in vielen Insider-Tipps und Empfehlungen der Redaktion, der sogenannten Editor's Choice, als auch in der Einbindung von Prominenten, die in den verschiedenen Rubriken über ihre privaten Reise-Leidenschaften berichten, erschließen. So gewährt unter anderem Schauspieler und Neu-Hotelier Til Schweiger erste Einblicke in seine neue Lodge in Südafrika, während seine Kollegin Maria Furtwängler die neu geschaffene Rubrik "Reiseauskunft" eröffnet.

"Die Leser können in erlebnisreiche Welten eintauchen - und sich zugleich mit einem deutlich erweiterten Service-Anteil rundum bestens informiert für ihre nächste Reise fühlen", so Ramm. Diese neue Konzeption spiegelt sich auch im Titelthema der Start-Ausgabe wider, das in die Region Gardasee, Lago Maggiore und Comer See führt.

