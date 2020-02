Sky ist neuer Gesellschafter des FFF Bayern

© Sky

Seit Anfang des Jahres ist Sky Gesellschafter der bayerischen Film- und Fernsehförderung, die Anzahl der Gesellschafter steigt damit auf sieben. Sky hat angekündigt, die Kreativen in Bayern stärker als bislang fördern zu wollen.



13.02.2020 - 15:50 Uhr von Timo Niemeier 13.02.2020 - 15:50 Uhr

Der FFF Bayern hat einen neuen Gesellschafter: Nach vereinzelten Kooperationen gehört Sky Deutschland seit dem 1. Januar dem Gesellschafterkreis der Förderanstalt an. Damit beteiligt sich zum ersten Mal ein Pay-TV-Unternehmen als Gesellschafter an der bayerischen Film- und Fernsehförderung. Der FFF Bayern verfügt damit über sieben Gesellschafter, die gemeinsam in die Förderung einzahlen. Neben dem Mehrheitsgesellschafter Freistaat Bayern sind das der Bayerische Rundfunk, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 und BLM. Der FFF Bayern hat in den vergangenen Jahren einige Sky-Projekte gefördert, etwa beide Staffeln "Der Pass" oder "Acht Tage" und die noch nicht gezeigte Serie "Souls".

Marcus Ammon, Senior Vice President Original Production bei Sky, sagt zum Schritt des Unternehmens: "Wir freuen uns sehr, dass Sky als neuer Gesellschafter des FFF Bayern nun eine noch größere Bedeutung für den Medienstandort Bayern zukommt. Mit unseren preisgekrönten Sky Originals wie ‘Das Boot’ und ‘Der Pass’ liefern wir bereits regelmäßig wichtige Beiträge zur hiesigen Film- und Fernsehkultur und unterstützen den Wirtschaftsstandort Bayern. In Zukunft werden wir nicht nur den Output an Sky Originals erhöhen und unsere Zusammenarbeit mit kreativem Talent aus Bayern weiter vertiefen, sondern auch als Gesellschafter des FFF Bayern die Filmschaffenden und die Infrastruktur fördern". Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach: "Mit Sky Deutschland konnten wir einen weiteren starken Partner für den FFF Bayern gewinnen. Sky Deutschland hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Auftraggeber und Innovator in der deutschen Filmlandschaft entwickelt, dem wir tolle Projekte wie ‘Der Pass’ oder ‘Das Boot’ verdanken. Ich sehe dies auch als Bekenntnis. Gemeinsam werden wir den Filmstandort Bayern noch erfolgreicher machen." FFF-Geschäftsführerin Dorothee Erpenstein ergänzt: "Die Gesellschafter sind das Fundament, auf dem der FFF Bayern steht. Gemeinsam wirken die staatlichen, öffentlich-rechtlichen und privaten Partner an der Gestaltung des bayerischen Medienstandortes zusammen. Sky ist als Pay TV Unternehmen eine große Bereicherung in diesem Kreis. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem weiteren starken Partner!"

