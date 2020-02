Gätjen moderiert neue "Herz! Schlag! Show!" bei ProSieben

© ProSieben/Jens Hartmann

In diesen Tagen lässt ProSieben die neue "Herz! Schlag! Show!" produzieren, in der die Kandidaten ihren Puls unter Kontrolle behalten müssen. Die Moderation übernimmt Steven Gätjen, der zuletzt wieder häufiger für den Sender im Einsatz war.



19.02.2020

Bereits auf den Screeforce Days im Sommer kündigte ProSieben unter dem Arbeitstitel "Puls" eine neue Show rund um den Herzschlag an. Seither ist es allerdings erstaunlich still gewesen um das Format - in Vergessenheit geriet es dennoch nicht. Tatsächlich wird Redseven Entertainment in dieser Woche mit der Produktion beginnen.

Inzwischen steht auch fest, wie die Show wirklich heißen wird: Das Format hört auf den Titel "Die! Herz! Schlag! Show!", wie ProSieben gegenüber DWDL.de bestätigt hat. Und noch ein nicht ganz unwichtiges Detail ist jetzt bekannt: Die Moderation der Sendung übernimmt Steven Gätjen, der zuletzt wieder häufiger für ProSieben im Einsatz war.

Neben "Joko und Klaas gegen ProSieben" moderierte Gätjen in dieser Saison zusammen mit Matthias Opdenhövel auch zwei Ausgaben der "Live-Show bei dir zuhause", die jedoch mit beiden Folgen nur schwache Quoten verzeichnete und daher wohl keine Zukunft haben wird.

In seiner neuen Sendung spielen zwei Promi-Teams in verschiedenen Runden gegeneinander. Das Team, das seinen Pulsschlag dabei stets am besten unter Kontrolle hat, geht als Sieger hervor. Wann "Die! Herz! Schlag! Show!" den Weg ins Programm schaffen wird, steht bislang noch nicht fest.

