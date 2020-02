Telekom zeigt BBL-Pokalfinale für alle Fans kostenlos

© Telekom

MagentaSport wird am Wochenende auf all seinen Plattformen das Finale im BBL Pokal zwischen Alba Berlin und den EWE Baskets Oldenburg kostenlos übertragen. Um das Spiel zu sehen, ist also kein Abo notwendig.



14.02.2020 - 10:38 Uhr von Alexander Krei 14.02.2020 - 10:38 Uhr

Am Sonntagabend werden Alba Berlin und die EWE Baskets Oldenburg im Finale des BBL Pokals aufeinandertreffen. Basketball-Fans, die keine Magenta-TV-Kunden bei der Deutschen Telekom sind, können das Spiel ebenfalls sehen. Die Telekom hat jetzt angekündigt, das Spiel auf allen MagentaSport-Plattformen ohne Registrierung anbieten zu wollen. Die Übertragung aus Berlin beginnt um 20:15 Uhr, der Anpfiff erfolgt eine Viertelstunde später.

Für Stefan Holz, Geschäftsführer der easyCredit Basketball Bundesliga, ist die kostenlose Übertragung ein positives Zeichen: "Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Telekom das BBL-Pokalfinale einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Das bietet noch mehr Fans und Interessierten die Möglichkeit, auch bei diesem besonderen Ereignis dabei zu sein, getreu dem BBL Motto 'nah dran'."

Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring bei Telekom Deutschland, spricht von einem "zusätzlichen Highlight" und sagt: "Gleichzeitig machen wir deutlich, dass wir für unsere Zuschauer alles für eine bestmögliche Berichterstattung unternehmen. Zunächst zeigen wir unseren Eishockey-Zuschauern das DEL-Spiel zwischen den Eisbären Berlin und Adler Mannheim. Anschließend rüsten wir die gesamte Produktion innerhalb weniger Stunden für das BBL-Pokalfinale um."

Als Moderator ist Arne Malsch beim Finale des BBL Pokals im Einsatz, das Spiel selbst wird von Alex Frisch kommentiert. Experte ist Alex Vogel, Benni Zander fungiert bei der Live-Übertragung als Field Reporter.

