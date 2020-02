ARD und ZDF zeigen bald zwei Filme mit gleichem Titel

© ARD/ZDF

Kurios, aber offenbar nicht unmöglich: Im März sind im Ersten sowie im ZDF innerhalb von nur wenigen Tagen zwei Filme zu sehen, die den gleichen Titel tragen. Inhaltlich gibt es aber durchaus die ein oder anderen Unterschiede.



14.02.2020 - 12:11 Uhr von Timo Niemeier 14.02.2020 - 12:11 Uhr

Unzählige Fernsehfilme lassen ARD und ZDF pro Jahr produzieren, dennoch ist ein solcher Zufall schon sehr unwahrscheinlich. Die beiden Sender haben nun für März zwei Filme angekündigt, die den gleichen Namen tragen. Den Anfang macht das ZDF am Sonntag, den 22. März. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zeigt man dann "Inga Lindström: Liebe verjährt nicht". Die Drehbücher stammen von Aline Ruiz Fernandez und Oliver Dieckmann.

Wenige Tage später zieht dann auch Das Erste nach: Am 28. März sendet man ebenfalls ab 20:15 Uhr den Film "Liebe verjährt nicht". Hier stammt das Drehbuch von Wolfgang Limmer. Inhaltlich unterscheiden sich die Filme aber sehr wohl: Beim ARD-Streifen handelt es sich um eine romantische Komödie mit Heino Ferch und Tanja Wedhorn in den Hauptrollen. Nach 20 Jahren und einer unschönen Trennung treffen Veronika (Wedhorn) und Piet (Ferch) wieder aufeinander - unter neuen Umständen: Sie reich und erfolgreich, er nach gescheiterten Finanzspekulationen von Hartz IV lebend. Um seine große Liebe zurückzuerobern, macht Piet einfach wieder auf Erfolgstyp - nicht ahnend, dass Veronika ihn längst durchschaut hat.

In dem ZDF-Film will Maren (Lena Meckel) in der Bretagne eine Surfschule eröffnen. Zuvor überwindet sie sich, nun doch zur Silberhochzeit ihrer Eltern zu fahren. Doch sie ahnt nicht, was sie mit ihrem Geschenk, ein Bild von einem Trödler, lostritt. Ihre Mutter Anna (Ursula Buschhorn) und Schwester Nelli (Meriel Hinsching) freuen sich sehr über Marens Besuch. Nur Vater Adam (Carl Achleitner) ist unfreundlich wie immer. Gut dass ihr Ex-Mitschüler Lennart (Tommy Schlesser) ebenfalls zu Besuch in der Heimat ist.

Teilen