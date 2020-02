"Bad Banks": ZDF freut sich über gute Online-Abrufzahlen

© ZDF/Fabrizio Maltese

16.02.2020 - 10:29 Uhr von Timo Niemeier 16.02.2020 - 10:29 Uhr

Das ZDF hat auch die zweite Staffel seiner hochgelobten Serie "Bad Banks" als Event programmiert. Zwischen Samstag, dem 8. Februar, und dem darauffolgenden Montag sind alle sechs Folgen zu sehen gewesen. Der Erfolg war allerdings sehr überschaubar: Nur 1,25 Millionen Menschen sahen im Schnitt zu, der durchschnittliche Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 5,9 Prozent und damit weit unter dem ZDF-Schnitt. Die erste Staffel kam 2018 noch auf durchschnittlich mehr als zwei Millionen Zuschauer.

Diese Werte beziehen sich nur auf die Ausstrahlung im ZDF, kurz zuvor waren alle Folgen auch schon bei Arte zu sehen. Rund eine Woche vor der Premiere im TV waren die sechs Episoden zudem in den Mediatheken der beiden Sender verfügbar, nun hat das ZDF erste Zahlen veröffentlicht und zeigt sich damit zufrieden. So kam die zweite Staffel "Bad Banks" in den Mediatheken von ZDF und Arte bis vergangenen Freitag laut Senderangaben auf mehr als fünf Millionen Sichtungen.

Sichtungen sind allerdings eine wachsweiche Einheit in der Messung von Online-Erfolgen bestimmter Inhalte. Die Zahl sagt lediglich aus, dass die jeweiligen Folgen mehr als fünf Millionen Mal gestartet wurden. Darin enthalten sind auch mehrfache Video-Starts. Keine Aussagen lassen sich damit außerdem treffen, wie viele Menschen tatsächlich alle Folgen von Anfang bis Ende gesehen haben. Vom ZDF heißt es aber, mit den mehr als fünf Millionen Sichtungen sei man erfolgreicher unterwegs als bei Staffel eins. Allein die erste Folge der zweiten Staffel komme derzeit auf mehr als eine Million Abrufe.

Die erste Staffel "Bad Banks" war im Frühjahr 2018 beim ZDF und Arte zu sehen und erntete viele positive Kritiken. Darüber hinaus wurde die Produktion von Letterbox auch mit zahlreichen Preisen geehrt, unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis, der Goldene Kamera, dem Blauen Panther, dem Bambi und dem New York Festival Award. Auch für den International Emmy war "Bad Banks" nominiert, ging hier aber letztlich leer aus.

