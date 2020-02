Disney Channel holt die "Golden Girls" zurück ins TV

© NBC

Die Kult-Serie "Golden Girls" findet bald ihren Weg zurück ins deutsche Free-TV: Der Disney Channel hat die Ausstrahlung angekündigt und wird die Serie sogar zur besten Sendezeit ausstrahlen.



16.02.2020 - 11:30 Uhr von Timo Niemeier 16.02.2020 - 11:30 Uhr

Zuletzt sind die "Golden Girls" beim Disney Channel im April 2018 zu sehen gewesen, damals zeigte der Sender die Serie aber nur am späten Abend gegen Mitternacht. Das wird sich demnächst ändern, denn nun hat der Disney Channel eine Ausstrahlung zur besten Sendezeit in Aussicht gestellt. So sind die "Golden Girls" ab dem 5. April immer sonntags ab 20:15 Uhr zu sehen.

Zum Auftakt zeigt der Disney Channel sechs Folgen der Kult-Serie, die ursprünglich zwischen 1985 und 1992 produziert wurde und bei NBC zu sehen war. Bei einem Erfolg könnte der Disney Channel aber wohl schnell nachlegen: Entstanden sind damals nämlich insgesamt 180 Folgen in sieben Staffeln. Hauptdarstellerinnen der Serie waren Beatrice Arthur, Rue McClanahan, Betty White, Estelle Getty. Die letzte von ihnen, die noch lebt, ist Betty White. Sie ist mittlerweile 98 Jahre alt.

