"Seine Tochter": "Schimanski"-Weitererzählung geplant

Horst Schimanski ist einer der beliebtesten "Tatort"-Ermittler aller Zeiten gewesen, 2016 ist Schauspieler Götz George gestorben. Unter dem Titel "Seine Tochter" ist nun eine Art Weitererzählung der Geschichte geplant, im Mittelpunkt steht Schimanskis Tochter, gespielt von Luise Großmann.



16.02.2020 - 11:54 Uhr von Timo Niemeier 16.02.2020 - 11:54 Uhr

2016 ist mit Götz George einer der bekanntesten und wohl auch beliebtesten Schauspieler Deutschlands gestorben. George verkörperte in den 80er und 90er Jahren in 29 "Tatort"-Filmen die Figur des Horst Schimanski - und wurde damit zum Kult. Danach setzte die ARD "Schimanski" als eigenständige Reihe fort, 2013 lief der letzte Film. Nun könnte es eine Art Fortsetzung geben: Schauspielerin Luise Großmann arbeitet mit einigen ehemaligen Weggefährten Georges an "Seine Tochter", inhaltlich soll es darin um Schimanskis Tochter gehen.

Über die Pläne von Großmann berichtet die "Bild am Sonntag". Online hat die Zeitung auch die ersten sechs Minuten der geplanten Serie veröffentlicht - mehr wurde bislang noch nicht produziert. Hintergrund: Es gibt noch keinen Abnehmer für den Stoff. Mit den gedrehten Szenen will man nun an Sender und/oder Streamingdienste herantreten, damit diese eine erste volle Staffel beauftragen.

Die Idee zur Serie rund um Schimanskis Tochter hatte Großmann gemeinsam mit dem Produzenten Torsten Rüther. "Vor knapp zwei Jahren haben wir bei einer Autofahrt darüber gesprochen, die Geschichte über seine Tochter weiter­zuerzählen", so die Schauspielerin gegenüber der "BamS". "Für uns ist es eine Verneigung vor dem, was Götz George geschaffen hat. Jetzt versuchen wir, die alte und die neue Generation zusammenzubringen."

Und tatsächlich brachte man in der Folgezeit einige alte Weggefährten von Götz George zusammen. So ist Hajo Gies, Miterfinder von Schimanski und erster Regisseur bei den Schimanski-"Tatorten", als Berater der Serie mit dabei. Chiem van Houweninge, der Schimanskis Kollegen Hänschen spielte, ist außerdem in "Seine Tochter" zu sehen. Weitere Schauspieler, die in der Serie mitspielen sollen, sind Gitta Schweighöfer, Tim Oliver Schultz, Constantin von Jascheroff, Vinzenz ­Kiefer und Herbert Knaup. Laut Tim Oliver Schultz, bekannt geworden durch die Vox-Serie "Club der roten Bänder", würden sich Sender und Streaminganbieter "sehr" für die geplante Serie interessieren. Ob sie aber auch tatsächlich umgesetzt wird, steht derzeit noch in den Sternen.

