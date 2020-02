waipu.tv erweitert Pay-TV-Angebot um Spiegel-Sender

© Spiegel TV Geschichte + Wissen

Der IPTV-Anbieter waipu.tv baut sein Portfolio an Pay-TV-Sendern aus und bietet dort ab sofort auch die beiden Sender von Spiegel TV an. DMAX und TLC gibt es zudem in besserer Auflösung zu sehen.



17.02.2020 - 11:43 Uhr von Uwe Mantel 17.02.2020 - 11:43 Uhr

Der IPTV-Anbieter waipu.tv bietet neben den üblichen Free-TV-Sendern auch eine Reihe an Pay-TV-Sendern an, die im 9,99 Euro teuren "Perfect-Paket" bereits enthalten sind. Dort finden sich ab sofort auch die beiden Sender Spiegel Geschichte und Spiegel TV Wissen. Während sich Spiegel Geschichte naheliegenderweise geschichtlichen Themen widmet, stehen bei Spiegel TV Wissen Themen aus Gesellschaft, Kultur, Technik und Umwelt im Mittelpunkt.





Neben den beiden Neuzugängen umfasst das Pay-Angebot von waipu.tv auch die Sender Sport1+HD, Sportdigital Fußball HD, Motorvision HD, Ran Fighting HD, Edge Sport HD, RCK.TV HD, Jukebox HD, Gute Laune TV HD, Fix & Foxi, GoldstarTV, Romance TV, Heimatkanal, Planet TV und BonGusto HD. Wer das Perfect-Paket nutzt erhält überdies ab sofort auch die beiden Free-TV-Sender DMAX und TLC aus dem Hause Discovery in HD-Auflösung. Im Comfort-Paket bleibt es hier bei der SD-Auflösung.



