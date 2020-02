RTL schickt Kinder auf den "Ninja-Warrior"-Parcours

© RTL

RTL arbeitet an einem neuen Ableger von "Ninja Warrior Germany": Künftig sollen auch Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren ihre Sportlichkeit auf dem Parcours unter Beweis stellen. Derzeit werden Kandidaten gesucht.



17.02.2020 - 18:16 Uhr von Uwe Mantel 17.02.2020 - 18:16 Uhr

Mit der deutschen Adaption von "Ninja Warrior" hat RTL 2016 einen echten Quotenhit gelandet, die auch nach vier Staffeln noch immer regelmäßig für Topquoten sorgt und die auch schon Ableger bekommen hat: So gibt es eine Team-Variante und auch Promis haben sich schon an dem anspruchsvollen Parcours versucht. Nun ist das nächste Spin-Off in der Mache: RTL Studios arbeitet an "Ninja Warrior Germany Kids".

Die Produktionsfirma hat bereits mit der Suche nach jungen Kandidaten im Alter zwischen 10 und 13 Jahren gewonnen, die sich das Meistern des Parcours zutrauen. Inwieweit der Parcours für die jungen Teilnehmer angepasst wird, ist noch nicht bekannt, auch einen Ausstrahlungszeitraum hat RTL noch nicht genannt. Stichtag für die Altersangabe ist aber der 5. Juni 2020.

