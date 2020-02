TVNow kündigt zwei neue Reality-Formate für 2020 an

© TVNow

Der Streamingdienst TVNow hat zwei weitere Reality-Formate für das laufende Jahr angekündigt. Produziert wird derzeit eine Dating-Show in Südafrika, außerdem arbeitet man noch an einem Makeover-Format mit Drag Queens.



18.02.2020 - 10:28 Uhr von Timo Niemeier 18.02.2020 - 10:28 Uhr

Gerade erst hat TVNow die erste Ausgabe der zweiten "Temptation Island"-Staffel zum Abruf bereitgestellt. Nun hat der Streamingdienst weiteren Reality-Nachschub angekündigt: Neben "Prince Charming" und "Hotel Paradise" wird es in diesem Jahr noch zwei weitere Reality-Formate beim Streamingdienst zu sehen geben. Das eine hört auf den Titel "Are You The One?" und wird derzeit in Südafrika produziert.

In dem Dating-Format treffen jeweils zehn Single-Frauen und -Männer in Südafrika auf ihr vermeintlich perfektes Match - ausgewählt von Experten. Wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer aber selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Außerdem startet TVNow in diesem Jahr noch "The Diva in me". Dabei handelt es sich um eine Makeover-Show, in der drei Drag Queens im Mittelpunkt stehen. Diese Drag Queens wollen acht Frauen ihr verlorengegangenes Selbstbewusstsein zurückgeben. In jeder Folge begibt sich das Trio auf eine persönliche Reise mit einem Schützling, erfährt ihre Träume und Wünsche und verwandelt sie schlussendlich in eine umwerfende, stolze Drag Queen. Sowohl "Are You The One?" als auch "The Diva in me" werden von RTL Studios produziert.

Um sich von den internationalen Streamingdiensten abzuheben, setzt die Mediengruppe RTL bei TVNow also weiterhin voll auf den Reality-Zug. Bislang ist diese Strategie auch gut aufgegangen, vor allem "Prince Charming" erhielt viel Lob und war auch auf der Plattform ein schöner Erfolg. Die jeweils zweiten Staffeln von "Hotel Paradise" und "Temptation Island" zeigen außerdem, dass man auch mit diesen Formaten sehr zufrieden war. Zuletzt wurde ja auch bekannt, dass TVNow der Dreh- und Angelpunkt in Sachen Europa-League-Berichterstattung ab 2021/22 werden soll (DWDL.de berichtete). Fiktionale Stoffe haben es da derzeit offensichtlich schwerer.

