ZDF mit neuen Studioleitern in Rom und Erfurt

Andreas Postel leitet für das ZDF ab sofort das Auslandsstudio in Rom, bislang war er im Erfurter Büro des Senders tätig. Dort übernimmt nun eine Frau aus dem Osten den Posten der Studioleiterin.



18.02.2020 - 12:41 Uhr von Timo Niemeier 18.02.2020 - 12:41 Uhr

Das ZDF installiert jeweils neue Studioleiter in Rom und Erfurt. So leitet Andreas Postel seit Anfang des Monats das Auslandsbüro der Mainzer in der italienischen Hauptstadt. Er folgt auf Alexander von Sobeck, der das Studio zwischen 2014 und 2019 leitete und nun Korrespondent im Reporterpool der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles ist. Postel ist als Rom-Studioleiter ab sofort verantwortlich für die Berichterstattung aus Italien, Griechenland und Malta sowie dem Vatikan.

Zuletzt war Postel für das ZDF als Studioleiter in Erfurt tätig, seine Nachfolgerin dort ist Melanie Haack, die in Brandenburg geboren ist und zuletzt als Reporterin und Moderatorin für das "ZDF-Morgenmagazin" im Einsatz war. ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagt: "Ich freue mich, dass wir mit Andreas Postel einen sehr erfahrenen und kompetenten Journalisten für die Leitung des Studios in Rom gewinnen konnten. Nach rund zehn Jahren in Erfurt wird er nun unter anderem die innen- und europapolitische Entwicklung in Italien verfolgen und analysieren. Mit Melanie Haack übernimmt erneut eine Kollegin aus dem Osten Deutschlands die Führung des Studios. Sie wird mit einem frischen Blick über die Politik, Menschen und gesellschaftliche Themen in Thüringen berichten."

