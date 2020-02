Sat.1 zeigt ab März neues Format am Sonntagvorabend

© Sat.1/Claudius Pflug

Wenn die aktuelle Staffel von "The Biggest Loser" beendet ist, setzt Sat.1 am Sonntagvorabend auf ein neues Format. Annett Möller moderiert dann die neue Handwerker-Show "Mit Nagel und Köpfchen".



18.02.2020 - 14:19 Uhr von Timo Niemeier 18.02.2020 - 14:19 Uhr

Sat.1 hat die Ausstrahlung eines neuen Handwerker-Formats in Aussicht gestellt. Die Sendung mit dem Titel "Mit Nagel und Köpfchen" soll ab dem 29. März immer am Sonntagvorabend ab 17:45 Uhr ausgestrahlt werden. Die Sendung folgt damit auf "The Biggest Loser", das derzeit noch auf diesem Sendeplatz läuft und Sat.1 gute Quoten beschert. In "Mit Nagel und Köpfchen" soll es um das kreativste Heimwerker-Duo Deutschlands gehen.

Annett Möller moderiert das Format und begrüßt insgesamt acht Kandidatenpaare. In jeder Folge gilt es, zwei Projekte - jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept - bestmöglich umzusetzen. Eine Jury bestehend aus Do-It-Yourself-Social-Media-Star Jelena Weber, Design-Experte Wolfgang Laubersheimer und "Dr. Home" Steven Schneider bewertet die Arbeiten. Das schlechteste Team scheidet am Ende jeder Folge aus. "Diese Sendung ist ein Muss für alle, die Heimwerken und gute Unterhaltung lieben", sagt Annett Möller. "Unsere Kandidaten lassen sich auf ein großes Abenteuer ein und kämpfen unter Schweiß und Tränen um den Sieg als Deutschlands bestes Heimwerker-Duo. So mancher muss dabei Fehlschläge in Kauf nehmen, nicht nur wenn beim Hämmern was danebengeht. Es wird gelacht, geweint und hart gearbeitet - mit Witz und ganz viel Herz." Produziert wird die neue Sendung von Tower Productions. Die Produktionsfirma verantwortet für Sat.1 auch schon das erfolgreiche Sonntagvorabend-Format "Das große Backen". Annett Möller moderierte bei Sat.1 zuletzt das werktägliche Vorabend-Magazin "Endlich Feierabend". Weil die Quoten aber durchweg enttäuschten, beendete Sat.1 das Format nach rund einem Jahr im vergangenen Sommer.

