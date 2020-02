Neue "The Walking Dead"-Folgen wie gehabt schnell bei Fox

© Fox

In einer Woche starten die neuen "The Walking Dead"-Folgen in den Vereinigten Staaten, die hierzulande 24 Stunden später bei Fox zu sehen sind. Für die Zombie-Serie ist es die zweite Hälfte der bereits zehnten Staffel.



18.02.2020 - 14:55 Uhr von Kevin Hennings 18.02.2020 - 14:55 Uhr

Wie Fox bekannt gegeben hat, werden die neuen Folgen von "The Walking Dead" ab Montag, den 24. Februar ausgestrahlt - wie immer innerhalb von 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung. Die insgesamt acht Episoden von Staffel 10b sind wöchentlich um 21 Uhr wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung zu sehen.

Zur Erinnerung: Im Midseason-Finale wurde das Publikum damit zurückgelassen, dass die Schicksale der von Daryl, Aaron, Connie, Kelly, Jerry und Magna vor einer entscheidenden Wendung stehen könnten. Nachdem sie durch eine Falle, für die letztendlich Carol verantwortlich war, direkt mit den Walkern zusammengetrieben wurden, stand ihnen ein brutaler Kampf entgegen.

Derweil traf Michonne in Oceanside einen Fremden, der ihr eine Lösung für ihr größtes Problem anbietet: Waffen für den Krieg gegen die Flüsterer. Während viele der Überlebenden bereits die Hoffnung auf ein friedliches Leben aufgegeben haben, ist Eugene der Überzeugung, dass die mysteriöse Stimme, mit der er über das Radio gesprochen hat, Hilfe verspricht. Doch kann er dem Ganzen wirklich trauen?

Klar ist bereits, dass es für Michonne-Darstellerin Danai Guriras die letzten Auftritte sein werden: "Ich bestätige, dass diese Staffel meine letzte sein wird und ich gehen werde", erklärte sie auf der Comic-Son. "Ich wollte noch loswerden, es die größte Freude meines Lebens war, diese Rolle spielen zu dürfen. Ich bedanke mich für die Erfahrung und kann gar nicht ausdrücken, was alles fühle." In Staffel neun verabschiedete sich bereits Rick Grimes von der Serie, ein Darsteller der ersten Stunde.

