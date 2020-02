Puls 24 deckt sich mit Dokus von Discovery ein

© ProSiebenSat.1Puls4

Der österreichische News-Sender Puls 24 von ProSiebenSat.1 hat einen Ausblick auf sein Programm in den nächsten Monaten gegeben. So hat man Dokus bei Discovery eingekauft, die Info-Strecke am Abend verschiebt sich nach hinten und wird gekürzt.



19.02.2020 - 00:01 Uhr von Timo Niemeier 19.02.2020 - 00:01 Uhr

Erst vor wenigen Monaten gestartet, liegt der österreichische News-Sender Puls 24 schon auf Augenhöhe mit dem Konkurrenten oe24.TV, das schon deutlich länger on Air ist. In der Zielgruppe lag Puls 24 zuletzt sogar schon etwas vor der Konkurrenz (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender einen kleinen Ausblick auf das Programm der kommenden Wochen und Monate gegeben. Bereits am Dienstag war ja schon verkündet worden, dass man ab Ende Februar eine neue Late-Night-Show ins Programm nimmt.

Zu Veränderungen kommt es demnächst vor allem am Vorabend und in der Primetime. Zwischen 19 und 21 Uhr setzt man künftig auf Dokumentation, die man bei Discovery eingekauft hat. Dafür ist man einen Content-Deal mit dem international agierenden Medienunternehmen eingegangen. Montags bis donnerstags will man zu der genannten Zeit bereits ab dem 24. Februar die "besten current affairs Dokumentationen" zeigen. Freitags zeigt Puls 24 aus dem gleichen Rechtepaket Factual-Inhalte.

Schon bislang zeigte man am Vorabend eine fast einstündige Doku-Strecke, um 20:15 Uhr ging man aber immer live auf Sendung und berichtete über die neuesten Ereignisse. "Puls 24 Newsroom live" muss seinen angestammten Sendeplatz ab der kommenden Woche damit räumen und beginnt künftig um 21 Uhr. Außerdem wurde die Sendezeit von rund 45 Minuten auf 20 Minuten gekürzt. Durch die Veränderungen verschieben sich auch Talks wie "Milborn" oder "Die Arabella Kiesbauer Show" von 21 auf 21:20 Uhr.

"Die Erfahrung der vergangenen Monate hat gezeigt, dass sich speziell in der Zeit von 19-21 Uhr wenig Dinge aktuell entwickeln. Wir nutzen dieses Zeitfenster, um eine zusätzliche Programmfarbe anzubieten", heißt es vom Sender gegenüber DWDL.de. Sollte es zwischen 19 und 21 Uhr aktuelle Ereignisse geben, werde man diese selbstverständlich live begleiten.

Und auch zwischen 17 und 19 Uhr wird es zu Veränderungen kommen. Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz installiert in dieser Zeitzone ab der kommenden Woche das tägliche Magazin "Life", das einen Mix aus allen relevanten Storys des Tages bieten soll. Präsentiert wird das von Alina Marzi und Rene Ach, die gemeinsam mit den beiden News-Anchors Alexandra Wachter und Werner Sejka auf der "Life"-Couch Platz nehmen.

Teilen