Corinna Harfouch wird neue Berliner "Tatort"-Kommissarin

Nach dem Ausstieg von Meret Becker wird Corinna Harfouch neue Kommissarin im Berliner "Tatort", das hat der RBB nun bestätigt. Sie ermittelt künftig an der Seite von Robert Karow, der an Bord bleibt.



19.02.2020 - 13:22 Uhr von Timo Niemeier 19.02.2020 - 13:22 Uhr

Bereits im vergangenen Mai hat Meret Becker angekündigt, nur noch bis 2022 für den Berliner "Tatort" vor der Kamera zu stehen. Nun hat der RBB eine Nachfolgerin präsentiert: Ersetzt wird Becker künftig von der Schauspielerin Corinna Harfouch. Sie wird, wie schon ihre Vorgängerin, gemeinsam mit Mark Waschke, der den Kriminalhauptkommissare Robert Karow, in der Krimi-Reihe zu sehen sein.

RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sagt zur neuen "Tatort"-Ermittlerin: "Es war unser Wunsch und trotzdem eine Überraschung. Wir freuen uns sehr, dass Corinna Harfouch ab 2022 Berliner 'Tatort'-Kommissarin wird. Sie beherrscht wie keine andere Schauspielerin ein Stilmittel, das in Deutschland im Film selten Anwendung findet: Understatement. Damit hat sie die besten Voraussetzungen, in Berlin eine Kommissarin zu sein. Mit Mark Waschke an ihrer Seite werden wir in den nächsten Monaten ein Team für die Hauptstadt entwickeln. Wir sind gespannt, wie viel Geheimnis und Überraschung die beiden in den Berliner 'Tatort' einbringen werden."

