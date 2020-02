"Masked Singer": ProSieben stellt erste Kostüme vor

© ProSieben/Jens Hartmann

In wenigen Wochen startet bei ProSieben die zweite Staffel von "The Masked Singer", nun hat der Sender die ersten Kostüme vorgestellt. Außerdem wird es zum Auftakt in die neue Staffel eine Countdown-Sendung von "red" geben.



20.02.2020 - 13:17 Uhr von Timo Niemeier 20.02.2020 - 13:17 Uhr

"The Masked Singer" ist im vergangenen Jahr definitiv die größte Überraschung im Show-Bereich gewesen, mit durchschnittlich mehr als 27 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war das Format mit den maskierten Promi-Sängern ein voller Erfolg für ProSieben. Am 10. März startet bekanntlich Staffel zwei beim Sender, anders als im vergangenen Jahr muss die Show dann nicht mehr donnerstags, sondern dienstags zur besten Sendezeit ran.

Jetzt hat ProSieben die ersten beiden Masken bzw. Kostüme vorgestellt, in die jeweils ein Prominenter demnächst schlüpfen wird. So gibt es ein Chamäleon mit einem schillernden Pailletten-Anzug. Hinzu kommt ein Faultier mit viel Fell, Schlafmaske und Hawaii-Hemd. Chamäleon und Faultier treten demnächst gegen acht weitere Charaktere an. Wer unter den Masken steckt, wird wie gehabt immer erst dann klar, wenn die Promis aus der Show gewählt werden. Moderator Matthias Opdenhövel sagt: "So viel kann ich verraten: Wir haben wieder ganz viele überraschende Namen. Ich bin super stolz auf die neuen zehn Stars. Toll, dass sie mitmachen. Die Zuschauer werden staunen, wer da alles drunter steckt. Keine Floskel! Absolut ehrlich!" Die Besetzung des Rate-Panels ist dagegen derzeit noch unklar, in der ersten Staffel waren neben einem wechselnden Gast Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes Teil des Rate-Teams. Dafür hat ProSieben nun aber bekanntgegeben, dass es am Start-Tag, den 10. März, um 20 Uhr ein "red"-Spezial zu sehen geben wird. In der Live-Sendung will man die Zuschauer auf die neue "Masked Singer"-Staffel einschwören. Der Countdown ist allerdings nur beim Staffelauftakt geplant. Im Anschluss an die Rateshow zeigt ProSieben dafür wöchentlich "red"-Specials. Der 10. März wird aber nicht nur wegen "The Masked Singer" ein spannender Tag für alle Fernsehmacher. Am gleichen Abend startet auch Vox neue Ausgaben von "Die Höhle der Löwen", die Gründershow ist damit erstmals auch im Frühjahr zu sehen. RTL schickt außerdem "Wer wird Millionär?" ausnahmsweise am Dienstagabend ins Rennen - wohl in der Hoffnung, "The Masked Singer" vor allem ältere Zuschauer zu klauen.

