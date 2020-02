RTL bastelt an "Take Me Out"-Ausgabe für Schwule

© RTL/UFA Show & Factual

Nachdem RTL mit seiner Kuppelshow "Take Me Out" extrem gut fährt, will man den Erfolg nun offenbar ausweiten. Die Produktionsfirma sucht online bereits nach schwulen Männern, die an einer Sonderausgabe der Show mitmachen wollen.



20.02.2020 - 18:35 Uhr von Timo Niemeier 20.02.2020 - 18:35 Uhr

"Take Me Out" ist ein ganz besonderes Phänomen im Programm von RTL. Am späten Samstagabend holt die Show mit Ralf Schmitz regelmäßig extrem gute Quoten. Dass liegt zum einen am guten Vorlauf durch die Castingshows, aber auch an der Show selbst. Erst Anfang Februar unterhielt die Show so viele junge Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe wie zuvor "DSDS". Während die Castingshow auf 17,2 Prozent Marktanteil kam, waren für "Take Me Out" 20,4 Prozent drin.

RTL will den Erfolg des Formats nun offenbar ausdehnen und arbeitet an einer Adaption mit schwulen Single-Männern. UFA Show & Factual sucht online bereits nach willigen Singles. In den kommenden Tagen gibt es unter anderem in Hannover, Hamburg, Köln, Leipzig, Berlin, Nürnberg und München offene Castings für "Take Me Out - For Gays" - unter diesem Titel bewirbt die Produktionsfirma die Show derzeit.

UFA Show & Factual spricht von einer "Sonderausgabe der erfolgreichen Dating-Show". Nicht ausgeschlossen ist da natürlich, dass es bei entsprechenden Quoten weiter geht.

