Leonine vertreibt TV-Now-Serie "Herzogpark" international

Die neue TV-Now-Serie "Herzogpark" soll nach den Vorstellungen ihrer Macher auch international zu sehen sein. Damit es so weit kommt, setzt die Produktionsfirma Letterbox auf Leonine, das sich um den weltweiten Vertrieb kümmern wird.



22.02.2020 - 10:25 Uhr von Alexander Krei 22.02.2020 - 10:25 Uhr

Gleich elf neue Serien hat TV Now in dieser Woche angekündigt, darunter mit "Herzogpark" eine Miniserie über den gleichnamigen Münchner Vorort (DWDL.de berichtete). Wie jetzt bekannt wurde, soll sich Leonine um den internationalen Vertrieb kümmern. Dazu haben das Unternehmen und Letterbox Filmproduktion eine entsprechende Vereinbarung zur Verwertung der weltweiten Rechte geschlossen. Die Rechte für alle deutschsprachigen Territorien liegen bei der Mediengruppe RTL.





"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fred Kogel, Cosima von Spreti und dem großartigen Team von Leonine", sagte Michael Lehmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Studio Hamburg Production Group. "Wir hoffen, dass unsere Kooperation bei 'Herzogpark' der Beginn einer strategischen und kreativen Partnerschaft für die Zukunft wird."

Yoko Higuchi-Zitzmann, die die Idee zu der Serie hatte, zeigte sich indes "fest davon überzeugt, dass diese Event-Serie auch international für großes Aufsehen sorgen wird". Leonine-CEO Fred Kogel: "Es ist ein tolles Projekt für den Ausbau unseres internationalen Vertriebs und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit so hervorragenden Produzenten wie Michael und Yoko und dem ausgezeichneten kreativen Team, das hinter der Serie steht."

In der Serie geht es um Schein auf Sein - und um vier Frauen, für die das Hüten von Geheimnissen eine Lebensaufgabe geworden ist, gewissermaßen eine Überlebens-Aufgabe. Als ein Mord geschieht, droht das Unaussprechliche an die Oberfläche zu kommen und der Drang, die Geheimnisse zu schützen, wird der Motor, der die Frauen bis zum Äußersten und damit direkt in die Wahrheit treibt.

Als Beraterin ist die ehemalige "Bunte"-Chefredakteurin Patricia Riekel an Bord, die aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz schöpfen kann und verspricht, dass sich die Geschichten gar nicht allzu weit von der Realität entfernen werden. Fürs Drehbuch verantwortlich ist Regina Dietl, Regie führt Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank.



