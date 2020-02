Kult-Sitcom "Friends" kehrt mit einmaligem Special zurück

© NBC

HBO Max vereint noch einmal den gesamten Cast von "Friends" vor der Kamera. Geplant ist ein einmaliges Special, das dem neuen Streamingdienst Aufmerksamkeit verschaffen soll. Gedreht wird dort, wo auch die bisherigen 236 Folgen entstanden sind.



22.02.2020 - 10:54 Uhr von Alexander Krei 22.02.2020 - 10:54 Uhr

Der Wunsch zahlreicher "Friends"-Fans wird wahr: Kurz nach dem 25-jährigen Jubiläum der Comedyserie werden Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer noch einmal gemeinsam vor der Kamera stehen. Es handelt sich dabei um ein Special der Serie, das in den USA exklusiv beim neuen Streamingdienst HBO Max zu sehen sein wird. Entsprechende Pläne sind jetzt offiziell bestätigt. Schon seit Monaten war über ein mögliches Comeback spekuliert worden.

Einziger Haken: Eine dauerhafte Fortsetzung von "Friends" ist wohl nicht geplant. Zudem soll das einmalige Special ohne Drehbuch entstehen - man darf also gespannt sein, wie viel vom ursprünglichen Charme vorhanden sein wird. Immerhin soll die Fortsetzung jedoch auf dem Warner-Bros.-Gelände in Burbank gedreht werden, genauer gesagt auf Stage 24, wo "Friends" auch in der Vergangenheit schon bis zur Einstellung im Jahr 2004 entstanden ist.

Allzu lange müssen sich Fans zudem nicht gedulden: Geplant ist, dass das Special schon im Mai an den Start geht - gewissermaßen als Schmankerl zum Start des Streamingdienstes, der sich zudem in den USA die Rechte an sämtlichen 236 "Friends"-Folgen gesichert und damit den Konkurrenten Netflix ausgestochen hat. 425 Millionen Euro soll WarnerMedia für den Zeitraum von fünf Jahren für die entsprechenden Ausstrahlungsrechte locker gemacht haben.

Auch das nun angekündigte "Friends"-Special dürfte für den Konzern teuer werden. Der US-Branchendienst "Variety" will erfahren haben, dass jeder der sechs Stars mindestens 2,5 Millionen US-Dollar kassieren soll. Kevin Reilly, Chief Content Officer bei HBO Max, zeigte sich in einem ersten Statement davon überzeugt, dass das Wiedersehens-Special den Geist der Serie einfangen und sowohl frühere als auch neue Fans vereinen kann.

Ben Winston wird die Produktion leiten, als Executive Producers sind Kevin Bright, Marta Kauffman und David Crane dabei. Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry und Schwimmer sind zudem ebenfalls ausführende Produzenten des Specials.

Teilen