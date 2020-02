Vox-Serie geht weiter: "Rampensau" erhält zweite Staffel

© TVNow/Florian Kolmer

Trotz über weite Strecken hinweg unspektakulärer Quoten setzt Vox weiterhin auf "Rampensau". Der Privatsender hat bei UFA Serial Drama eine zweite Staffel der Serie mit Jasna Fritzi Bauer in der Hauptrolle in Auftrag gegeben.



22.02.2020 - 15:01 Uhr von Alexander Krei 22.02.2020 - 15:01 Uhr

An gleich mehreren Serien hat sich Vox seit dem Ende von "Club der roten Bänder" versucht, der große Hit war bislang allerdings nicht dabei. "Rampensau" ist nach der Krankenhaus-Geschichte über die Freundschaft mehrerer Kinder nun allerdings die erste Serie, die der Kölner Sender in die Verlängerung schickt. Gegenüber "new business" hat Vox-Chef Sascha Schwingel bestätigt, dass UFA Serial Drama eine zweite Staffel produzieren wird.

In "Rampensau" geht es um Shiri (Jasna Fritzi Bauer), die als Undercover-Ermittlerin in eine elitäre Schule eingeschleust wird, um dort einen Dealer-Ring auffliegen zu lassen. Die Serie basiert auf der israelischen Serie "Metumtemet" - und diese wiederum auf wahren Begebenheiten. Die israelische Hauptdarstellerin Bat Hen Sabag ist zugleich Autorin und Schöpferin der Serie.

Die erste Staffel war Ende vergangenen Jahres zu sehen und verzeichnete im Schnitt 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - nach einem guten Start sackte der Wert zwischenzeitlich auf weniger als fünf Prozent ab. Doch der Glaube an "Rampensau" ist offenbar groß, sodass die Geschichte nun weitererzählt werden kann. Wann die zweite Staffel den Weg ins Programm finden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt.

Die Verlängerung zeigt zugleich, dass Vox auch weiterhin bestrebt ist, eigene Serien zu zeigen - abseits der fiktionalen Produktionen, die die Mediengruppe RTL in dieser Woche für den Streamingdienst TV Now angekündigt hat (DWDL.de berichtete). Zu den Neustarts gehört auch die Dramedy "Tonis Welt", ein Spin-off vom "Club der roten Bänder".

