RTL lässt Oliver Pocher live gegen den Wendler antreten

© imago images / Future Image / TVNow/Gregorowius

Oliver Pocher macht sich auf Instagram seit Wochen über Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller lustig - nun wird der Streit auf der großen Showbühne ausgetragen: RTL lässt die beiden live am Sonntagabend gegeneinander antreten.



23.02.2020 - 10:57 Uhr von Uwe Mantel 23.02.2020 - 10:57 Uhr

Spätestens seit dem legendären "Schatzi"-Video, in dem Laura Müller ihrem Freund Michael Wendler einen Pick-up schenkt hat der "Social-Media-Beef" zwischen Oliver Pocher und dem Schlagersänger seinen Höhpunkt erreicht: Kein Tag vergeht, in dem Pocher sich nicht über den Wendler spottet oder ihn persifliert - unter dem Hashtag #wendlerchallenge mit Unterstützung zahlreicher seiner Fans und auch weiterer Promis. Auch T-Shirts mit Wendler-Anspielungen verkauft Pocher längst, wobei die Erlöse an einen guten Zwecke gespendet werden. Nachdem Michael Wendler zwischenzeitlich mit einer Klage gedroht hatte, soll der Streit nun auf standesgemäßere Weise gelöst werden: Mit einer RTL-Show.

Eingeläutet wurde das am Samstag bereits mit einer via Instagram ausgesprochenen Herausforderung durch Michael Wendler, die natürlich im Bewusstsein der nun anstehenden Show getätigt wurde. Am kommenden Sonntag, 1. März um 20:15 Uhr nimmt RTL jedenfalls die Sendung "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig" live ins Programm. Die beiden Kontrahenten treten darin in neun Spielrunden gegeneinander an, in denen sie jeweils Punkte sammeln können. Als Moderatorin wird Laura Wontorra durch den Abend führen. Sie soll für ein faires Duell sorgen, erklärt die Spielregeln und überwacht deren Einhaltung. Hält sich einer nicht an ihre Vorgaben, kann sie eine gelbe oder rote Karte verteilen, die dann mit Punktabzug geahndet wird.

Dabei sind Oliver Pocher und Michael Wendler nicht auf sich allein gestellt - auch die beiden Frauen, die im ganzen Streit nicht nur eine Nebenrolle spielen, sind mit von der Partie: In mehreren Spielen dürfen sowohl die Wendler-Freundin Laura Müller als auch Pochers Frau Amira ihren Partnern unter die Arme greifen und das Punktekonto füllen. Alle erspielten Punkte werden mit ins Finale genommen, wo RTL eine Überraschung für die beiden Kontrahenten verspricht. Zu gewinnen gibt's nichts außer Ruhm und Ehre - oder zumindest das Gefühl, den anderen in die Schranken verwiesen zu haben.

Sowohl Oliver Pocher als auch Michael Wendler und Laura Müller sind ohnehin derzeit stark für RTL im Einsatz. Oliver Pocher hat Ende letzten Jahres einen Exklusiv-Vertrag mit RTL unterschrieben, Laura Müller tanzt in diesem Jahr bei "Let's Dance" mit, bei TV Now läuft zudem eine Dokusoap über Laura Müller und Michael Wendler.

Teilen