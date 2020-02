"Santiago": Leonine und Syrreal entwickeln neue Serie

© Leonine/Syrreal Entertainment

Leonine und Syrreal Entertainment arbeiten zusammen an der neuen TV-Serie "Santiago", die von Beginn an auf zwei Staffeln angelegt ist. Dabei handelt es sich um eine moderne Neuinterpretation des Abenteuerromans "Der Graf von Monte Christo".



24.02.2020 - 10:59 Uhr von Timo Niemeier 24.02.2020 - 10:59 Uhr

In den vergangenen Jahrzehnten hat es weltweit etliche Verfilmungen des Romans "Der Graf von Monte Christo" gegeben, der Roman selbst erschien erstmals um 1844. Nun haben Leonine und Syrreal Entertainment angekündigt, aus dem Stoff des Autors Alexandre Dumas eine TV-Serie machen zu wollen. Man arbeite an einer "modernen Neuinterpretation" des wahrscheinlich legendärsten Rachefeldzugs der Literaturgeschichte, heißt es von den beiden Unternehmen. Die Serie trägt den Titel "Santiago".

Die Idee zur Adaption stammt von Adolfo J. Kolmerer und Arend Remmers, sie haben die Serie außerdem auf zwei Staffeln mit jeweils acht Folgen angelegt. Die Serie soll die Zuschauer von den desaströsen Zuständen in einem venezolanischen Gefängnis nach Deutschland und an andere Schauplätze Europas führen. Kolmerer und Remmers arbeiteten bereits beim Spielfilm "Schneeflöckchen" zusammen und bekommen bei der Adaption nun Unterstützung von Syrreal-Geschäftsführer Christian Alvart. Kolmerer und Alvart sind auch für die Regie vorgesehen.

Syrreal Entertainment produzierte zuletzt unter anderem die Netflix-Serie "Dogs of Berlin" und einige "Tatort"-Ausgaben mit Til Schweiger. Christian Alvart war von Beginn an beim Schweiger-"Tatort" mit dabei, lediglich der letzte Film "Tschill Out" entstand ohne ihn. Derzeit entwickelt Syrreal Entertainment außerdem noch die Katastrophenserie "Sløborn" für das ZDF.

Schöpfer und Regisseur Adolfo J. Kolmerer sagt über die kommende Serie: "Wir lieben die Geschichte ‘Der Graf von Monte Christo’ im Grunde genommen schon unser Leben lang. ‘Santiago’ lässt uns nicht mehr los, seit wir erstmals die Idee hatten, eine unserer liebsten Geschichten neu für die Gegenwart zu erzählen. Die Zeit ist reif für eine moderne Adaption, mit starken frischen Charakteren und einem überzeugenden zeitgemäßen Setting." Arend Remmers fügt hinzu: "Wir verankern ‘Santiago’ in der heutigen Realität und werden gleichzeitig dem überlebensgroßen Gefühl und dem Sinn für Abenteuer treu bleiben, denen auch die ursprüngliche Geschichte ihre Spannung verdankt."

Cosima von Spreti, Head of Co-Financing and Co-Production bei Leonine: "‘Santiago’ ist unsere erste Zusammenarbeit mit Syrreal Entertainment. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt mit einem so talentierten Team weiter zu entwickeln. Die Geschichte ist relevant, fesselnd, spannend und emotional. Sie besitzt großes internationales Potenzial und mit dem originellen Storytelling ist ‘Santiago’ genau die Art von Premium Content, den wir für Leonine suchen." Siegfried Kamml, Produzent bei Syrreal Entertainment, sagt: "Wir freuen uns sehr, die Serie mit dem Team von Leonine zu entwickeln. Ihre Leidenschaft für Inhalte passt perfekt zu unserer."

