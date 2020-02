Storz neue Moderatorin des MDR-Magazins "nah_dran"

© MDR/Daniela Höhn

Die monatliche MDR-Sendereihe "nah_dran" erhält eine neue Moderatorin, nach zwölf Jahren hört Anja Koebel auf. Neues Gesicht des Formats ist Nadja Storz, die die Sendung Ende dieser Woche erstmals präsentieren wird.



24.02.2020 - 12:54 Uhr von Timo Niemeier 24.02.2020 - 12:54 Uhr

Nadja Storz wird neue Moderatorin des MDR-Magazins "nah_dran", das hat der MDR nun bestätigt. Ihren ersten Einsatz in der monatlichen Reihe hat sie bereits am 27. Februar, dann zeigt der MDR ab 22:35 Uhr die neueste Ausgabe. Bislang ist das Format von Anja Koebel präsentiert worden, sie moderierte in den vergangenen zwölf Jahren insgesamt 118 Ausgaben. Künftig will sie sich auf die MDR-Sendungen "Sachsenspiegel" und "MDR um 4" konzentrieren.

"Aber aus den Augen verlieren werde ich ‘nah_dran’ nicht. Schließlich sind mir die Themen der Sendung ans Herz gewachsen", sagt Anja Koebel. In dem Format beschäftigen sich die Macher mit aktuellen Lebensfragen aus verschiedenen Perspektiven. Die neue Moderatorin sagt: "Mir gefällt, dass es bei ‚nah_dran‘ um die existentiellen Dinge im Leben geht, das Zusammenleben in der Familie, in der Gesellschaft und die Frage, welche Werte wichtig sind." Storz hat Journalismus studiert und arbeitet auch für MDR Aktuell.

