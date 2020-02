"Oh my Golf": Sat.1 versucht sich an neuer Minigolf-Show

© Sat.1

Viele Jahre nach "Jetzt wird eingelocht" arbeitet Sat.1 wieder an einer neuen Minigolf-Show. Diesmal will der Sender nach DWDL.de-Informationen die US-Show "Holey Moley" adaptieren. Die Produktion soll schon in wenigen Wochen erfolgen.



25.02.2020 - 11:48 Uhr von Alexander Krei 25.02.2020 - 11:48 Uhr

Unter dem Titel "Holey Moley" startete der US-Sender ABC im vergangenen Jahr eine Minigolf-Show, in der die Kandidaten über mehrere Wochen hinweg verschiedenen Herausforderungen stellen müssen. Gerade erst wurde die Sendung mit den Realscreen Awards als bestes neues Format ausgezeichnet, zudem gab's eine Nominierungen für die Rose d'Or.

Nach DWDL.de-Informationen wird es "Holey Moley" nun auch nach Deutschland schaffen. ProSiebenSat.1 hat sich dafür bereits den Titel "Oh My Golf! Die Mega Minigolf Show" gesichert. Die Produktion, hinter der Redseven Entertainment steht, soll im März und April in Amerika stattfinden. Bewerben können sich die potenzielle Kandidaten derzeit für ein "Minigolf-Turnier unter Extrembedingungen".

Die Ausstrahlung soll bei Sat.1 erfolgen. Sendersprecherin Diana Schardt bestätigte entsprechende Pläne, ohne jedoch Details zu dem Format zu nennen. Ganz neu ist die Idee einer Minigolf-Show nicht: Schon 2006 und 2007 hatten Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder unter dem Titel "Jetzt wird eingelocht" ein Promi-Minigolfturnier präsentiert, das mit Marktanteilen von mehr als 15 Prozent überaus erfolgreich war.

"Holey Moley" ist allerdings anders angelegt als die damalige Sendung, die jeweils als Event-Programmierung gedacht war. In den USA war "Holey Moley" im vorigen Jahr mit guten Quoten gestartet, büßte im Laufe der Wochen allerdings über die Hälfte der Zuschauer ein. Eine zweite Staffel ist dennoch für 2020 bereits geplant.

