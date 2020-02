Ex-"Computer-Bild"-Chefredakteur heuert bei Funke an

© Funke

Axel Telzerow, der bei Springer einst Chefredakteur der "Computer Bild" war und zuletzt für die Agentur StoryMachine gearbeitet hat, wird neuer Chefredakteur für Verbraucherthemen bei der Funke-Mediengruppe.



25.02.2020 - 14:50 Uhr von Uwe Mantel 25.02.2020 - 14:50 Uhr

Die Funke-Mediengruppe will in ihren Titeln künftig stärker über Verbraucherthemen berichten und holt sich dafür Axel Telzerow als Chefredakteur für dieses Segment an Bord. Er ist in der gerade neu geschaffenen Unit "Funke One" angesiedelt, arbeitet also titelübergreifend sowohl für die Zeitschriften als auch für die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gehe um die "verbrauchernahe Aufbereitung von Themen aus allen Bereichen des täglichen Lebens".

Telzerow war zuletzt Chief Content Officer bei der Agentur StoryMachine in Berlin. Bei Axel Springer verantwortete er zuvor als Chefredakteur alle Print- und Online-Auftritte der "Computer Bild"-Gruppe. “Egal ob Smart Home, New Mobility oder innovative Finanzprodukte - die Angebote für Konsumenten werden immer unübersichtlicher. Wir wollen deswegen unseren Leserinnen und Lesern verstärkt Orientierung in den Funke-Zeitschriften und -Zeitungen bieten", erklärt Sebastian Kadas, Chief Product Officer. "Mit Axel Telzerow an der Spitze haben wir einen der profiliertesten Verbraucher-Journalisten und gleichzeitig Medienmanager gefunden, den es in der Branche gibt", so Christian Siebert, Geschäftsführer von Funke One.

Teilen