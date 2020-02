ZDF-Reihe "Tonio & Julia" wechselt auf "Herzkino"-Platz

© ZDF/Michael Marhoffer

Ab Ende März sind vier neue Folgen der ZDF-Reihe "Tonio & Julia" zu sehen. Fans müssen sich auf einen neuen Sendeplatz einstellen, denn künftig zeigt das ZDF die Geschichten um den Pfarrer und die Therapeutin am Sonntagabend.



25.02.2020 - 15:01 Uhr von Alexander Krei 25.02.2020 - 15:01 Uhr

Sechs Folgen von "Tonio & Julia" strahlte das ZDF in den vergangenen beiden Jahren auf dem Primetime-Sendeplatz am Donnerstagabend aus. Die neue Staffel der Reihe mit Maximilian Grill und Oona Devi Liebich in den Hauptrollen wird nun jedoch auf einem neue Sendeplatz zu sehen sein: Ab dem 29. März gibt es vier frische Folgen jeweils sonntags um 20:15 Uhr zu sehen. "Tonio & Julia" läuft damit fortan unter dem "Herzkino"-Label.

In den neuen Episoden ringt Tonio (Maximilian Grill) mit dem katholischen Priesteramt und seiner Zukunft – vor allem wegen Julia (Oona Devi Liebich), mit der er gemeinsam eine Familienberatungsstelle betreibt. Auch Julia ist hin- und hergerissen, zwischen ihrer Beziehung zu Tonio und einer ganz neuen Liebe. Produziert wird die Reihe von Studio.TV.Film.

Die zweite Staffel war im vorigen Jahr mit nur dreieinhalb Millionen Zuschauern eher mäßig gestartet, konnte sich aber von Woche zu Woche steigern. Im Schnitt verzeichneten die vier Folgen damals rund vier Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit fünf Prozent ein ganzes Stück schlechter.

