RTL verteidigt die Frische-Krone, ProSieben dreht auf

Nach dem fulminanten Start ins Jahr hat RTL im Februar kaum nachgelassen und bot erneut am meisten frisches Programm in der Primetime. Den Frische-Anteil deutlich hochgefahren hat auch ProSieben, Vox gab die rote Laterne ab - aber nur knapp



Dass RTL mit dem Dschungelcamp und der Vielzahl an Neustarts im Januar Platz 1 in unserem Frische-Index, für das jeden Monat den Anteil an Erstausstrahlund und Free-TV-Premieren am Abendprogramm (20:15 Uhr bis Mitternacht) der acht großen Vollprogramm ermitteln, belegt, ist nicht ungewöhnlich. Dass es dem Sender gelingt, diesen Platz auch im Februar zu verteidigen, dann schon eher: RTL hat in Sachen frischer Ware kaum nachgelassen und konnte den Frische-Anteil bei sehr hohen 90 Prozent halten - und ohne die Absage der Euro-League-Partie in dieser Woche wäre es sogar noch mehr gewesen. Die Quoten fielen allerdings ohne das Dschungelcamp natürlich trotzdem schwächer aus. Auf den weiteren Treppchen-Plätzen finden sich erneut das ZDF und Das Erste wieder.

Dahinter hat sich ProSieben im Verfolger-Feld ein ganzes Stück abgesetzt und bestritt im Februar immerhin fast zwei Drittel seines Programms mit frischer Ware. "Germany's Next Topmodel", "Schlag den Besten" und "Das Ding des Jahres" trugen zu diesem hohen Wert bei, der auch 18 Prozentpunkte über dem Februar-Wert des Vorjahres lag. Dafür hat sich Sat.1 stärker zurückgehalten als noch 2019 (-15 Prozentpunkte). Hier lag der Fokus vor allem auf "Big Brother", das aber nur mit der Primetime-Show in unsere Wertung einging. Und aus Quotensicht war es ohnehin kein schönes Kapitel.

Ganz hinten im Frische-Ranking hat sich nun wieder Kabel Eins angesiedelt, das zwei Plätze abrutschte, weil RTLzwei und Vox wieder mehr frisches Programm zeigten. Insbesondere bei Vox fällt aber weiterhin die Zurückhaltung im Vergleich zum vergangenen Jahr auf. Damals lag der Frische-Anteil noch fast doppelt so hoch. Bei Vox schlägt sich beispielsweise nieder, dass auf den Serien-Sendeplätzen derzeit nur Wiederholungen zu sehen sind.

DWDL.de-Frische-Index - Februar 2020



FIX-Punkte

Februar 2020

Vergleich

zum Vormonat Vergleich

zum Februar 2019

RTL

90 von 100

-4

+11

ZDF

89 von 100

-4

+1

Das Erste

83 von 100

+4

-1

ProSieben

65 von 100

+19

+18 Sat.1

45 von 100

+1

-15

RTLzwei

40 von 100 +14

-2

Vox

32 von 100

+10

-27

Kabel Eins

31 von 100

+4

+/-0

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.

