Degeto als Koproduzent bei Miniserie "Blackwater" dabei

© ARD Degeto

Der schwedische Fernsehsender SVT verfilmt den Kriminalroman "Blackwater" als sechsteilige Miniserie. An dem Projekt, das von International-Emmy-Gewinnerin Piv Bernth verantwortet wird, ist auch die ARD Degeto als Koproduzent beteiligt.



26.02.2020 - 11:02 Uhr von Alexander Krei 26.02.2020 - 11:02 Uhr

Die ARD Degeto ist als Koproduzent an der Adaption von Kerstin Ekmans Kriminalroman "Black Water" beteiligt, der 1993 in Schweden erschien und hierzulande unter dem Titel "Geschehnisse am Wasser" publiziert wurde. Produziert wird die sechsteilige Miniserie vom schwedischen Fernsehsender SVT und der Produktionsfirma Apple Tree Produktions. Darüber hinaus ist Filmpool Nord als weiterer Koproduzent beteiligt, ITV Studios übernimmt die internationale Distribution.

Piv Bernth, CEO von Apple Tree Productions und in der Vergangenheit mit dem International Emmy und dem BAFTA Award ausgezeichnet, leitet das Projekt, an dem auch Autorin Maren Louise Käehne ("Borgen") und Regisseurin Pernilla August ("The Legacy") beteiligt sind. "Wir haben großes Vertrauen in den Geschmack und die Fähigkeit von Piv Bernth, Maren Louise Käehne und Pernilla August, etwas wirklich Beeindruckendes zu liefern, das unser Publikum auf allen Plattformen unterhalten wird", sagte Sebastian Lückel, Head of Acquisitions and Coproductions bei ARD Degeto.

Die Geschichte beginnt in der Mittsommernacht des Jahres 1970, als zwei Touristen in einem Zelt weit oben in den Bergen Nordschwedens in der Nähe der kleinen Stadt Blackwater ermordet werden. Der Vorfall bringt vier Menschen zusammen und verflechtet ihr Schicksal miteinander - zum Guten und zum Schlechten.

Teilen